基隆山崩、商機也崩 災後振興有人期待、有人嘆聽天由命

基隆市北寧路潮境路段山壁3日崩裂翻落車道，交通中斷，潮境地區商家也是受災戶。市府提出經濟振興方案，透過送禮品和抽獎方案，吸引民眾前來消費。通車後第1個周休2日假期，潮境店家發現遊客仍有限，有人憂心生意會壞很久，但也有人認為放暑假後就會好轉。

北寧路3日山崩造成9輛汽車、2輛機車受損，2名小貨車司機送醫後脫險。山崩造成台2線交通中斷，公路局測量坍方長度54公尺、高度41公尺、寬度14公尺，動員人力機具搶修7天，共清運1萬3248立方土石，10日下午2點恢復通車。

北寧路禁車通行期間，潮境公園沿路的商家是最大受災戶，因為主要聯外道路中斷，幾乎沒有客人上門。附近八斗子一帶商也間接受害，因為海科館遊客減少，也沒有過路客，生意差了許多。

基隆市長謝國樑提出經濟振興方案，在6月14日到7月31日推出「振興大禮包」，希望協助當地商家早日恢復元氣。優惠內容為在特約商家消費滿300元，即可參加抽獎，獎品有iPhone 15、義大利來回機票、日本北海道來回機票和液晶電視、空氣清淨機等家電。7月15日起還可再憑消費發票或收據，在市府指定地點兌換Keelung紀念購物袋、振興潮境紀念杯2選1，數量各1000組，換完為止。

市府表示，八斗子和潮境地區共有20家商家參與振興方案，因為各級學校6月中下旬是期末考，所以北寧路重新開放行車的第1個周休2日，還未見遊客回流，特約商家認為，6月下旬應該就會明顯好轉。

位在潮境公園旁的漾芭里海景餐廳郭姓業者說，每個月的營業成本超過百萬元，山崩封路時幾沒客人上門。通車後第一個周休二日，客人仍非常少。漾芭里並未參加市府振興方案，她認為廣發折價券，應該會比送小禮物和抽獎更能幫到商家。

相鄰的好時光景觀餐廳也沒有加入振興方案，業者說，山崩前的好天氣假日，近午開門客人陸續進來，很快就坐滿了，北寧路搶通後的第1個周休2日，客人都不到2/3，希望過些日子來客數能回到災前水準。