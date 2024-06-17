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基隆山崩、植被覆蓋 空拍數位建模也看不出崩塌徵兆

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

台2線指標70K基隆市北寧路潮境路段山壁，3日突然整片崩裂翻落車道，造成9輛汽車、2輛機車受損，所幸僅有2人受傷，無人死亡。公路局7天後搶通道路，但發現既有監控管理難以預警，決定用空拍機外加雷射探測與測距輔助，建構去除植被的數值模型，以利監控地質變化，預防類似災害發生。

北寧路通往潮境公園的平浪橋處山壁，3日下午有大面積岩石崩落，當時瑞芳往基隆方向有2輛小貨車、1輛休旅車和1輛機車，遭土石衝擊受損，平浪橋旁的停車場另有6輛汽車、1輛機車也被波及。2輛小貨車王姓、陳姓司機送醫後脫險。

山崩造成台2線交通中斷，公路局測量坍方長度54公尺、高度41公尺、寬度14公尺，動員人力機具搶修7天，共清運1萬3248立方土石，10日下午2點恢復通車。

負責搶修工程的公路局北區養護工程分局長陳俊堯說，過去北寧路山壁發生落石，原因都是岩體差異侵蝕，形成「倒懸」岩石滾落。潮境路段山壁這次則是節理開裂，整片岩壁裂開翻落車道，相當少見。他在公路單位任職20多年，也是第一次遇到。

陳俊堯表示，清完崩塌岩石後發現，災區下邊坡都沒有滑動，先前噴漿的痕跡還在，路邊日據時代的碉堡都還完好。公路局目前用空拍機拍攝畫面建置的數位模型，無法監測到北寧路這次邊坡崩塌方式的徵兆，數位建模看不到地層裡面的狀況。

公路局將找專家學者研究，看看到底有多少方法，可以找到這種邊坡不穩定徵兆。陳俊堯說，目前打算運用「光達」技術和設備，把表面的植生濾掉，做出地表數值模型以利監控。但在坡面很陡的區域，從正上方空拍的時候，其實照不到整個坡面狀況，所以需要用車載光達輔助建構模型。

陳俊堯說，目前台2線有兩處路段優先建置地表數值模型監控危機，分別指標67K至71K基隆市國立海洋大學到望海巷路段，以及83K至89K新北市瑞芳區鼻頭路段。

台2線指標70K基隆市北寧路潮境路段山壁3日崩塌，造成9輛汽車和2機車受損。聯合報資料照
台2線指標70K基隆市北寧路潮境路段山壁3日崩塌，造成9輛汽車和2機車受損。聯合報資料照
台2線指標70K基隆市北寧路潮境路段山壁3日崩塌，造成交通中斷，公路局7天後搶通。聯合報資料照
台2線指標70K基隆市北寧路潮境路段山壁3日崩塌，造成交通中斷，公路局7天後搶通。聯合報資料照
公路局計畫在台2線基隆市境內國立海洋大學到望海巷路段，建置地表數值模型監控地質，確保行車安全。圖／翻攝自GoogleMap
公路局計畫在台2線基隆市境內國立海洋大學到望海巷路段，建置地表數值模型監控地質，確保行車安全。圖／翻攝自GoogleMap
台2線指標70K基隆市北寧路潮境路段山壁3日崩塌，造成交通中斷，公路局7天後搶通。聯合報資料照
台2線指標70K基隆市北寧路潮境路段山壁3日崩塌，造成交通中斷，公路局7天後搶通。聯合報資料照

基隆 監控 空拍機

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