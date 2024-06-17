影／南投宮廟遶境上演全武行 警速掏1物平息衝突

南投埔里昨有遶境活動，不料陣頭卻在街頭上演全武行，警方緊急調派10多名警力到場，噴辣椒水制止，衝突才未再擴大，今畫面曝光；警方表示，已依現場影片蒐證，通知相關涉案人到案說明，訊後依違反社維法、妨害秩序等罪嫌送辦。

警方調查，當地1間主祀關聖帝君的寺廟團體昨舉行10周年活動，聯合南投、台中等地友廟辦遶境，陣頭隊伍下午4時許行經樹人路，疑外地宮廟人員酒後踩到圍觀民眾，與民眾口角，在地宮廟人員勸架，反遭嗆，雙方在街頭上演全武行。

而該遶境鬥毆過程也被附近民眾全部拍下PO網，影片中，可見身著黃衣、黑衣的兩派人馬對峙叫罵，雙方拉扯推擠，後面甚至拳腳相向，錄影民眾嚇得直呼「怎麼會打起來」、「毋莫按耐啦」等，不久後，警車鳴笛聲大響，警方迅速場處理。

對此，埔里警分局今表示，昨接獲民眾報案後就立刻調派線上巡邏警力馳赴現場，同步增援警力共10人到場，因現場聚集群眾激動仍不罷手，員警當下噴灑辣椒水制止，眾人情緒才逐漸平靜，衝突才未再擴大，之後持續監控遶境活動至結束。