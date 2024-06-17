影／新莊山區天空掉下竹子 擊中倒楣騎士受傷送醫
新北市日前有1輛貨車行駛新莊區壽山路上坡路段，後車斗帆布棚架勾到懸在半空中的枯黃竹子，竹子彈起又落下，剛好擊中1輛機車造成騎士摔傷送醫。警方事後循線找到貨車司機，但是他說不知道勾到竹子、造成騎士受傷。
後方車輛的行車記錄器拍下完整過程，14日上午8時許，39歲潘姓司機駕駛小貨車沿新莊區壽山路上坡，通往山上林口台地的桃園市龜山區，途中路旁竹林傾斜2支枯黃竹子懸在車道上方。
貨車勾到其中較長的1支竹子，落下剛好擊中跟在後方的機車，24歲王姓騎士摔倒，臉和四肢都有擦挫傷，坐在路肩，另1輛機車趕緊停下查看協助報案，王男稍後被救護車送到林口長庚醫院包紮檢查。
當時貨車已駛離現場，警方事後循線找到人，潘姓司機當天晚間6時許至新莊警分局交通分隊說明，供稱不知道勾到竹子造成後方機車摔倒。詳細事故原因與肇事責任尚待警方調查釐清。
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