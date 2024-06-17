回響／高雄死亡車禍後倉促增設臨停黃線 小港人發聲了
高雄市黃姓少女5月19日無照騎車，在小港捷運站旁為閃違停車，左切後不幸遭大車輾斃；事發後，交通局才倉促畫設臨停黃線，挨批亡羊補牢；今有臉書社團的小編貼文詢問「如何看增設臨停黃線」一事，當地網友批「現在政府真好混」；也有網友提見解，「應將空間內縮設避車道，避免機車閃臨停車增加被追撞風險」。
本報今報導高雄市黃姓少女5月19日無照騎車，在小港捷運站旁為閃違停車，左切後不幸遭大車輾斃；事發有多重因素造成，但沿海路大車多，捷運站有臨停接送需求，卻從未規畫凹槽、畫臨停黃線，直到死亡車禍後，交通局才倉促塗銷12個機車格位，畫臨停黃線。
市議員邱于軒批評，官方施政鮮少從用路人需求思考；消基會交通委員召集人李克聰建議也認為，官方應有事故風險預防的觀念及作法，建議全面檢視車禍地點的交通環境，以預防憾事再發生。
臉書社團「我是小港人」的小編今在官網貼文詢問網友，「小港捷運站旁增畫臨停黃線大家怎麼看」，引起網友爭相回答，有網友認為「感覺是平息人心而已」、「政府也真好混」。
有網友指，「自從出事後有警察出來取締幾天，就沒了！就沒了！就沒了！ 然後畫黃線比較省事...很好。就算畫了還是會有人違停在紅線啦」。
有網友提消極建議，「珍惜生命，機車族請遠離沿海路」；有網友則表示，「還是會有目小的人亂停，方便當隨便，臨停當路霸」。
有當地網友指出，小港捷運站的2和3號出口，旁邊走小巷子就是紹興街、學府路、金府路，可以在這3條路接人或載人，因捷運口的沿海路真的大車多，很危險。
另有網友指出，「大車太多，上下車點，換位避開，可能較安全」、「內縮，黃線其實都還好，再怎麼防，都防不了神切入的公車、計程車」、「畫黃線只是為了那些違停的人開後路」。
有網友提見解，「避車道和畫黃線都增加」、「應該有內縮空間的避車道，讓機車騎士更安全」、「應直接將空間內縮，避免機車為了閃避汽車臨停而切換車道，增加被追撞風險」。
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