搭火車驚見鄰座惡男掏鳥狂甩 女嚇到...要洗眼收驚

國內大眾運輸各種事件，桃園市一名女子本月15日上午從中壢車站搭乘台鐵區間車南下，竟碰上鄰座男子突然起身掏出生殖器狂甩，嚇得她邊發抖打字傳簡訊給客服「請車長趕快處理」，未料在列車長趕抵現場，該名噁男已先行下車逃逸，留下她和一旁滿臉驚恐的其他女乘客，該起PO文發網友熱議、猛批評噁男「公共場合露鳥真的超級噁」！

鐵路警察局台北分局中壢派出所今天表示，根據社群PO文表示15日9時35分，民眾搭乘台鐵第1141次區間車自中壢車站南下，發現一男子疑裸露生殖器案，該派出所迄未今未接獲報案，目前已調閱相關監視器，釐清嫌疑人身份。

該名女子在「Dcard」閒聊板指出，她本月15日上午9時35分從中壢上車、搭乘台鐵區間車第1141車次南下，才上車坐好，突然一名穿著破爛短褲的瘦男跑來坐她隔壁，她繼續滑手機，「突然眼角餘光感覺到有東西在動，瞟一眼發現他竟然把生殖器掏出來一直甩動…」。

PO文女子說，她一時難以置信、又多看了一眼確認，「真的嚇爛…我要洗眼睛」，她便趕緊傳簡訊給台鐵客服，「打字的時候甚至手在發抖」，車長來之前，噁男9時40分就在埔心站下車，噁男下車後，她與一旁其他女乘客對視，「彼此都一臉驚恐」。

該女子表示，盡管從小被教育遇到性騷擾要勇敢發聲 但等事件發生當下真的腦袋空白，「尤其最近瘋子越來越多 我怕我反應太大，他會不會有刀子拿出來砍我」，她甚至嚇到忘記包包裡備有防狼噴霧。