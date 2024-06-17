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幫買泰達幣賺價差 銀樓老闆助詐團洗錢、新北警攻堅逮人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市刑大日前偵辦詐團金流時，發現詐騙贓款均流向北部1間銀樓，調查發現42歲蔡姓銀樓老闆協助詐團將贓款兌換成泰達幣後，再匯入詐團錢包，蔡男則從中賺取價差。警方展開查緝逮捕蔡男及3名共犯，並查扣現金80萬元、黃金飾品1公斤及市價近30萬元的銀磚10塊，詢後依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌送辦。

據了解，新北市刑大與中和警方日前破獲假投資詐騙集團，新北市刑大分析詐團金流後，發現車手領取詐騙款後，由收水手將贓款送至北部1間銀樓交給銀樓42歲蔡姓負責人。警方展開調查發現，蔡男為了牟利與詐團合作，自去年7月開始將詐團贓款購買虛擬貨幣泰達幣後再打入詐團錢包，藉此協助詐團製造金流斷點躲避查緝，蔡男則從中收取價差牟利。

警方見時機成熟上月底在新北市及臺北市多處同步執行搜索，帶回銀樓蔡姓老闆及共犯共 4 人，因蔡男及共犯拒不透露經手詐騙款項金額，檢警懷疑銀樓內金飾可能是贓款購買，一併查扣銀樓內80萬元現金、黃金飾品1公斤及市價近30萬元的銀磚10塊，詢後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦。

新北市詐欺防制辦公室呼籲，民眾應慎選正規投資管道進行理財，投資前應先行多方查證，認明有我國政府機關監督及認證管道及標的，避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱。

新北警查獲大量金飾。記者黃子騰／翻攝
新北警查獲大量金飾。記者黃子騰／翻攝
警方將蔡男等人移送法辦。記者黃子騰／翻攝
警方將蔡男等人移送法辦。記者黃子騰／翻攝
警方查扣市價達30萬的10塊銀磚及80萬現金。記者黃子騰／翻攝
警方查扣市價達30萬的10塊銀磚及80萬現金。記者黃子騰／翻攝
警方將蔡姓銀樓老闆帶回警局。記者黃子騰／翻攝
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贓款 銀樓

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