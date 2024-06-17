唱歌安撫病患暴紅！ 桃園暖警掛「特級廚師徽章」原因曝

桃園市警察局龜山分局一名28歲員警陳彥丞，近日協助消防同仁護送一名情緒不穩的病患送醫，過程中他陪著病患唱歌，耐心又溫暖的一面在網路上爆紅。其中有眼尖網友發現，員警身上掛著動畫「中華一番」小當家的「特級廚師」徽章，引發熱議，可愛原因隨之曝光。

桃園市政府消防局日前趁著警察節，上傳了一段影片，特別感謝平時「友軍」的協助與幫忙，謝謝警察讓消防工作更安全；影片中陳彥丞12日中午接獲通報，到場協助消防同仁護送一名病患，陳彥丞在住家門口大聲陪同患者唱著〈玫瑰玫瑰我愛你〉，展現耐心十足的一面。

過程中病患說「有人打我一頓啊」，陳彥丞溫柔地安撫「不行，妳太漂亮了」，還說英文「Very Beautiful！」讓對方聽了相當開心，情緒也安穩許多，令現場同仁及消防都對他刮目相看，頻頻喊讚，陳彥丞則害羞回應「別這麼說！好險今天唱歌有效，她都唱這一首」。

影片曝光後引發熱議，2天下來破3萬人按讚、觀看次數達105萬，許多網友紛紛留言「很久沒看到情緒這麼穩定的警察了」、「用同理心協助安撫患者的情緒送醫！名符其實的天使」；其中有眼尖網友發現，陳彥丞身上掛著「中華一番」小當家的「特級廚師」徽章，直呼「不愧是學長，特級不是掛假的」、「這位警察同仁該如何稱呼，小當家還是劉昴星」。