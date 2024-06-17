快訊

牛津大學調查：全球讀者對新聞感到疲乏、信任度下降

「受害者連信義廣場都不敢走」！消基會啟動寶林茶室團訟 金額可能破億

93歲資深女星進食噎到 引發肺部感染送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唱歌安撫病患暴紅！ 桃園暖警掛「特級廚師徽章」原因曝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市警察局龜山分局一名28歲員警陳彥丞，近日協助消防同仁護送一名情緒不穩的病患送醫，過程中他陪著病患唱歌，耐心又溫暖的一面在網路上爆紅。其中有眼尖網友發現，員警身上掛著動畫「中華一番」小當家的「特級廚師」徽章，引發熱議，可愛原因隨之曝光。

桃園市政府消防局日前趁著警察節，上傳了一段影片，特別感謝平時「友軍」的協助與幫忙，謝謝警察讓消防工作更安全；影片中陳彥丞12日中午接獲通報，到場協助消防同仁護送一名病患，陳彥丞在住家門口大聲陪同患者唱著〈玫瑰玫瑰我愛你〉，展現耐心十足的一面。

過程中病患說「有人打我一頓啊」，陳彥丞溫柔地安撫「不行，妳太漂亮了」，還說英文「Very Beautiful！」讓對方聽了相當開心，情緒也安穩許多，令現場同仁及消防都對他刮目相看，頻頻喊讚，陳彥丞則害羞回應「別這麼說！好險今天唱歌有效，她都唱這一首」。

影片曝光後引發熱議，2天下來破3萬人按讚、觀看次數達105萬，許多網友紛紛留言「很久沒看到情緒這麼穩定的警察了」、「用同理心協助安撫患者的情緒送醫！名符其實的天使」；其中有眼尖網友發現，陳彥丞身上掛著「中華一番」小當家的「特級廚師」徽章，直呼「不愧是學長，特級不是掛假的」、「這位警察同仁該如何稱呼，小當家還是劉昴星」。

對此所內同仁說，陳彥丞平時就很喜歡「中華一番」小當家，因此靈機一動在防彈衣掛上「特級廚師」徽章，也覺得掛上去比較能讓看起來嚴肅的防彈衣活潑一點，就像自己的個性一樣；同仁也說，彥丞平常就是所內的開心果，只要有他在氣氛都很好，另外因為他曾待過新北市戰區，因此處理案件的經驗都相當豐富，是很可靠的同仁。

龜山分局大林派出所警員陳彥丞12日中午獲報，到場協助消防隊員護送病患，員警還陪同患者唱著〈玫瑰玫瑰我愛你〉，相當有耐心。圖／警方提供
龜山分局大林派出所警員陳彥丞12日中午獲報，到場協助消防隊員護送病患，員警還陪同患者唱著〈玫瑰玫瑰我愛你〉，相當有耐心。圖／警方提供
陪唱歌護送病患爆紅的員警陳彥丞在身上掛著動畫「中華一番」小當家的「特級廚師」徽章，除了自己喜歡之外，也希望讓嚴肅的防彈背心多一點活潑。圖／警方提供
陪唱歌護送病患爆紅的員警陳彥丞在身上掛著動畫「中華一番」小當家的「特級廚師」徽章，除了自己喜歡之外，也希望讓嚴肅的防彈背心多一點活潑。圖／警方提供

情緒 警察

延伸閱讀

桃園女孩獲世界選美第3名 披國旗「讓世界看見台灣」

桃園暖警護送躁動病患 「一路陪唱歌」逾3萬人感動

酒駕新法上路2年！桃園年取締7000件 死傷下降率六都第二

反濫權桃園宣講 綠委批國民黨「藍鳥比雞腿」

相關新聞

國2南桃園段連環撞！小黃慘成夾心餅乾 車流嚴重回堵

國道2號東向14.1公里處南桃園路段，今中午12點多發生一起連環撞車禍，一輛聯結車、計程車及小客車不明原因發生追撞，3輛...

桃園暖警護送躁動病患 「一路陪唱歌」逾3萬人感動

「好在有你們！我們敬愛的友軍」桃園市消防局近日在粉絲團PO出影片，一名員警接獲通報，協助消防同仁護送一名情緒不穩患者，員...

影／南投宮廟遶境上演全武行 警速掏1物平息衝突

南投埔里昨有遶境活動，不料陣頭卻在街頭上演全武行，警方緊急調派10多名警力到場，噴辣椒水制止，衝突才未再擴大，今畫面曝光...

影／新莊山區天空掉下竹子 擊中倒楣騎士受傷送醫

新北市日前有1輛貨車行駛新莊區壽山路上坡路段，後車斗帆布棚架勾到懸在半空中的枯黃竹子，竹子彈起又落下，剛好擊中1輛機車造...

回響／高雄死亡車禍後倉促增設臨停黃線 小港人發聲了

高雄市黃姓少女5月19日無照騎車，在小港捷運站旁為閃違停車，左切後不幸遭大車輾斃；事發後，交通局才倉促畫設臨停黃線，挨批...

搭火車驚見鄰座惡男掏鳥狂甩 女嚇到...要洗眼收驚

國內大眾運輸各種事件，桃園市一名女子本月15日上午從中壢車站搭乘台鐵區間車南下，竟碰上鄰座男子突然起身掏出生殖器狂甩，嚇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。