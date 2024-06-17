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女子持仿真手槍在公園試槍 辯稱在洗槍遭法官打臉

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

潘姓女子被控於今年5月間，台南市東東區平實公園內，持仿真貝瑞塔CO2手槍對空試射後經民眾發現報警法辦，潘女辯稱在公園內要清潔仿真手槍，沒有對人開槍。法官認為清洗仿真手槍可在家中或其他隱密處所，實在沒有必要在公園公共場所洗槍，以免造成他人恐慌，認定她違反社會秩序維護法判處罰鍰2萬元。

裁定書說，潘女於今年5月12日11點23分，在台南市東區後甲一路與平實五街平實公園內，攜帶具有殺傷力動力、仿真貝瑞塔CO2手槍對空試射，經民眾發現報警，警方到場扣得仿真貝瑞塔CO2手槍1枝、自動填充器（含鋼珠彈）1個、CO2鋼瓶1罐、手槍型辣椒水1枝，警詢後依違反社社會秩序維護法移送台南地院簡易法庭審理。

潘女於警訊雖辯稱，她有持仿真貝瑞塔CO2手槍、手槍型辣椒水各1枝在做清潔動作，把槍清理乾淨，沒有朝人射擊及其他動作。

法官經查，潘女當時在平實公園步道內持仿真貝瑞塔CO2手槍對空試射，被路過民眾聽到擊發聲音造成恐慌而報警，有派出所民眾報案公務電話紀錄表、證人警詢調查證述，足認她確有持仿真貝瑞塔CO2手槍1枝對空試射、發出聲響，而造成路過民眾恐慌。

法官認為，潘女要清潔該仿真貝瑞塔CO2手槍、手槍型辣椒水可在家中或其他隱密處所為之，以免造成他人恐慌，實在沒有必要在平實公園這類公共場所，可認她攜帶仿真貝瑞塔CO2手槍1枝、手槍型辣椒水1枝並無正當理由，依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，判處罰鍰2萬元，案可抗告。

潘姓女子被控於今年5月間，台南市東東區平實公園內，持仿真貝瑞塔CO2手槍對空試射後經民眾發現報警法辦，台南地院法官認定她違反社會秩序維護法，判處罰鍰2萬元。 圖／本報資料照片
潘姓女子被控於今年5月間，台南市東東區平實公園內，持仿真貝瑞塔CO2手槍對空試射後經民眾發現報警法辦，台南地院法官認定她違反社會秩序維護法，判處罰鍰2萬元。 圖／本報資料照片

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