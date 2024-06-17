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桃園暖警護送躁動病患 「一路陪唱歌」逾3萬人感動

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

「好在有你們！我們敬愛的友軍」桃園市消防局近日在粉絲團PO出影片，一名員警接獲通報，協助消防同仁護送一名情緒不穩患者，員警在護送過程中陪著病患唱歌，非常有耐心，影片短短2天就累積破3萬人按讚、上百萬次觀看，員警溫暖又貼心的舉動，令許多網友相當感動。

桃園市政府消防局日前趁著警察節，上傳了一段影片，特別感謝平時「友軍」的協助與幫忙，謝謝警察讓消防工作更安全；影片中一名員警12日中午接獲通報，到場協助消防同仁護送一名病患，員警在住家門口大聲陪同患者唱著〈玫瑰玫瑰我愛你〉，展現耐心十足的一面。

過程中病患對員警說「有人打我一頓啊」，員警溫柔地安撫「不行，妳太漂亮了」，還說英文「Very Beautiful！」讓對方聽了相當開心，情緒也安穩許多，令現場同仁及消防都對他刮目相看，頻頻喊讚，員警則害羞回應「別這麼說！好險今天唱歌有效，她都唱這一首」。

影片曝光後引發熱議，2天下來破3萬人按讚、觀看次數達105萬，許多網友紛紛留言「很久沒看到情緒這麼穩定的警察了」、「這位住戶是我家對面的頭痛人物，這警察真的厲害」、「用同理心協助安撫患者的情緒送醫！名符其實的天使」、「謝謝你用良善愛這個世界」；還有當天出勤的消防員也在底下表示「我是當天出勤的消防員，真心佩服這位派出所的員警學長，一路陪患者唱歌唱到桃園療養院，很歡樂的一趟救護」。

意外爆紅的員警為龜山分局大林派出所警員陳彥丞，現年28歲，警專33期畢業，在大林派出所已有3年多的時間；所內同仁說，陳彥丞平常就是所內的開心果，只要有他在氣氛都很好，另外因為他曾待過新北市戰區，因此處理案件的經驗都相當豐富，是很可靠的同仁。

意外爆紅的員警為龜山分局大林派出所警員陳彥丞，現年28歲，警專33期畢業，在大林派出所已有3年多的時間；所內同仁說，陳彥丞平常就是所內的開心果，只要有他在氣氛都很好。圖／警方提供
意外爆紅的員警為龜山分局大林派出所警員陳彥丞，現年28歲，警專33期畢業，在大林派出所已有3年多的時間；所內同仁說，陳彥丞平常就是所內的開心果，只要有他在氣氛都很好。圖／警方提供
龜山分局大林派出所警員陳彥丞12日中午獲報，到場協助消防同仁護送精神疾病患者，員警在住家門口大聲陪同患者唱著〈玫瑰玫瑰我愛你〉，相當有耐心。圖／警方提供
龜山分局大林派出所警員陳彥丞12日中午獲報，到場協助消防同仁護送精神疾病患者，員警在住家門口大聲陪同患者唱著〈玫瑰玫瑰我愛你〉，相當有耐心。圖／警方提供

影片 患者 警察

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