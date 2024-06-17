疑不想當兵！銘傳艦上兵海泳上岸求援 艦指部說話了

在海軍銘傳號飛彈巡防艦服役的歐姓上兵，疑不想當兵，在基隆外海從艦上跳入海中，海游到和平島上岸後，今天凌晨向台船保全人員求援。所幸被送醫後脫險。海軍艦隊指揮部今天上午表示，歐員經檢查無礙已出院，艦指部已檢派心輔、督察及法務人員，前往協處及調查落海原因。

海軍艦隊指揮部今天上午指出，銘傳軍艦歐姓士兵16日晚隨艦出海執行偵巡任務，約22時31分時因未就部位值勤，經全艦點名及艙間檢查均未尋獲，研判可能落海。

艦指部當下隨即通知家屬，並與司令部同步成立應變中心，檢派艦艇及申請國搜中心支援搜尋。至凌晨1時50分時接獲國搜中心通知，歐兵身著救生衣自行游泳上岸，經送醫檢查無礙出院。

艦指部表示，已檢派心輔、督察及法務人員，前往協處及調查落海原因。

基隆港務警察總隊是於今天凌晨1時30分許接獲台船公司保全人員通報，指有人從海上游泳上和平島，並在台船基隆廠後門處求救，因對方全身濕透，無法確認上岸求援者的身分來歷，希望警方先行通知救護車將對方送醫。

員警到場後，查詢身分確認他是在海軍股役的歐姓上兵，通知消防局派遣救護車將他送往三軍總醫院基隆分院正榮院區醫治，並從旁戒護，等待艦隊及基隆憲兵隊人員到場。

據了解，銘傳艦所屬艦隊駐地在澎湖，昨晚隨艦出海後，疑不適應部隊及艦上生活，不想繼續當兵，在基隆外海從甲板跳入海中，最後游上和平島公園，並在今凌晨向台船保全人員求助。

歐男經送醫檢查，無生命危險。歐男服役隊輔導長和基隆憲兵隊調查官，今天凌晨2點25分到達醫院，了解歐男落海原因。

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