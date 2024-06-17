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影／高雄農婦巡田疑落暴漲水沖走 遺憾一早尋獲遺體

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

昨日高雄田寮一起疑似農婦落水失蹤案，今天一早搜救人員利用空拍機搜救犬，終於找到農婦，可惜人已明顯死亡，最終未送醫，交由警方接續調查處理。

高雄田寮區昨日發生一起疑似民眾落水案件，一名67歲農婦出門巡田未歸，家屬遍尋不著，還在暴漲的牛稠埔溪旁發現疑似農婦雨鞋與農作物，於是報警消協尋。經過一天一夜的搜救，終於在今天早上7點多於牛稠埔溪河道尋獲失蹤農婦。

高雄市消防局今天早上6點出動警消、義消合計約40人配合空拍機及搜救犬前往搜救昨日疑似在高雄田寮，搜救人員沿河道步行及下水搜索並利用空拍機協尋，終於在早上7點多於河道尋獲農婦，惜已明顯死亡，搜救人員將溺者搬運至岸上，未送醫，後續將由警方調查處理。

搜救人員利用空拍機搜救農婦。圖／高雄市消防局提供
搜救人員利用空拍機搜救農婦。圖／高雄市消防局提供
搜救人員沿著泥濘的河道搜尋農婦。圖／高雄市消防局提供
搜救人員沿著泥濘的河道搜尋農婦。圖／高雄市消防局提供

失蹤 搜救犬 空拍機

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