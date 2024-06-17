巡查農地疑遭暴漲溪水沖走 高雄6旬婦落水身亡
高雄陳姓女子昨天外出失聯未歸，家屬懷疑她巡查田寮區一處農田路上遭暴漲牛稠埔溪水沖走。救難人員今天上午7時許在河道尋獲陳女已明顯死亡，後續交由檢警調查釐清意外原因。
高雄市政府消防局指出，16日獲報出動搜救人員、救生艇及空拍機前往協尋，礙於天色昏暗無法看清河道情況，直至晚上9時許仍搜尋未果，續於今天上午6時出動警消、義消合計約40人、空拍機及搜救犬前往搜救。
消防局表示，搜救人員沿河道步行及下水搜索並利用空拍機協尋，上午7時許在疑似落水點下游發現陳女已死亡、沒有明顯外傷，後續交由員警處理相關調查及報驗程序。
消防局依家屬說法初步研判，67歲陳女應是從事農務時遇上暴漲溪水，嘗試涉水時不慎失足落水遭沖走，意外發生原因待警方調查釐清。
高雄市警察局湖內分局指出，陳女幾乎每天會到農地巡查，路上都會經過高雄市田寮區平安路附近牛稠埔溪，家屬16日見陳女晚歸又失聯，赴農地沿途查找後發現陳女外出用機車，並在溪流岸邊發現疑似陳女使用1只雨鞋、香蕉及竹筍等農作物後隨即報案求助。
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