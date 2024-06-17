快訊

覆議戰要靠柔軟身段？如今硬碰硬綠營內都不信會過關

1千多頁被塗黑！數位身分證文件滿滿「馬賽克」如天書 藍：內政部想隱瞞什麼？

吞嚥困難又有家族病史！鄭弘儀自疑罹咽喉癌 醫揭真實病症

巡查農地疑遭暴漲溪水沖走 高雄6旬婦落水身亡

中央社／ 高雄17日電

高雄陳姓女子昨天外出失聯未歸，家屬懷疑她巡查田寮區一處農田路上遭暴漲牛稠埔溪水沖走。救難人員今天上午7時許在河道尋獲陳女已明顯死亡，後續交由檢警調查釐清意外原因。

高雄市政府消防局指出，16日獲報出動搜救人員、救生艇及空拍機前往協尋，礙於天色昏暗無法看清河道情況，直至晚上9時許仍搜尋未果，續於今天上午6時出動警消、義消合計約40人、空拍機及搜救犬前往搜救。

消防局表示，搜救人員沿河道步行及下水搜索並利用空拍機協尋，上午7時許在疑似落水點下游發現陳女已死亡、沒有明顯外傷，後續交由員警處理相關調查及報驗程序。

消防局依家屬說法初步研判，67歲陳女應是從事農務時遇上暴漲溪水，嘗試涉水時不慎失足落水遭沖走，意外發生原因待警方調查釐清。

高雄市警察局湖內分局指出，陳女幾乎每天會到農地巡查，路上都會經過高雄市田寮區平安路附近牛稠埔溪，家屬16日見陳女晚歸又失聯，赴農地沿途查找後發現陳女外出用機車，並在溪流岸邊發現疑似陳女使用1只雨鞋、香蕉及竹筍等農作物後隨即報案求助。

高雄陳姓女子昨天外出失聯未歸，家屬懷疑她巡查田寮區一處農田路上遭暴漲牛稠埔溪水沖走。圖為救護車示意圖／聯合報系資料照
高雄陳姓女子昨天外出失聯未歸，家屬懷疑她巡查田寮區一處農田路上遭暴漲牛稠埔溪水沖走。圖為救護車示意圖／聯合報系資料照

空拍機 農地 高雄市

延伸閱讀

台積電還在燒！橋頭新市鎮房價站上4字頭 「清璞」封盤

疑溪水暴漲沖走57歲農婦 警消下游架攔截網全力搜救

6旬婦巡農地失聯未歸…家屬見機車、雨鞋憂「遭溪水沖走」 警、消搜救中

陳其邁轟國民黨財劃法版本 嗆「乾脆跟賴總統建議…首都移高雄」

相關新聞

桃園暖警護送躁動病患 「一路陪唱歌」逾3萬人感動

「好在有你們！我們敬愛的友軍」桃園市消防局近日在粉絲團PO出影片，一名員警接獲通報，協助消防同仁護送一名情緒不穩患者，員...

女子持仿真手槍在公園試槍 辯稱在洗槍遭法官打臉

潘姓女子被控於今年5月間，台南市東東區平實公園內，持仿真貝瑞塔CO2手槍對空試射後經民眾發現報警法辦，潘女辯稱在公園內要...

嘉義縣國小畢業典禮傳意外 禮堂天花板塌陷2家長送醫

嘉義縣民雄鄉福樂國小今天上午舉行畢業典禮，突然禮堂天花板塌陷，掉下來的天花板砸傷2名家長，校方立即聯絡救護車協助送醫，2...

中壢發財車違停賣芒果 大聲公廣播「不買去X幹」…警要開罰了

不少商家為了衝買氣，會使出特別的行銷手段，然而最近一段影片卻引起了爭議，桃園市中壢區新明市場一輛賣水果的發財車，竟利用大聲公叫賣「1斤29元，要買就買，不買去X幹」。

疑不想當兵！銘傳艦上兵海泳上岸求援 艦指部說話了

在海軍銘傳號飛彈巡防艦服役的歐姓上兵，疑不想當兵，在基隆外海從艦上跳入海中，海游到和平島上岸後，今天凌晨向台船保全人員求...

影／高雄農婦巡田疑落暴漲水沖走 遺憾一早尋獲遺體

昨日高雄田寮一起疑似農婦落水失蹤案，今天一早搜救人員利用空拍機與搜救犬，終於找到農婦，可惜人已明顯死亡，最終未送醫，交由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。