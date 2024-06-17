中壢發財車違停賣芒果 大聲公廣播「不買去X幹」…警要開罰了
不少商家為了衝買氣，會使出特別的行銷手段，然而最近一段影片卻引起了爭議。桃園市中壢區新明市場一輛賣水果的發財車，竟利用大聲公叫賣「1斤29元，要買就買，不買去X幹」。
這段影片在臉書社團《爆廢1公社》引發討論，畫面中可以看到，發財車不但違規占用馬路賣芒果，還利用大聲公叫賣「不買去X幹」，原PO也傻眼直呼：「現在賣水果的都這樣嗎？」底下網友也紛紛回應，「違停去旁邊X幹」、「怎麼沒人舉報違規停車」、「原來是中壢，那我就不意外了」、「新明市場很髒亂很多年了」。
根據《自由時報》報導，興國派出所副所長宋漢振表示，有關明德路有攤販占用道路並廣播叫賣之畫面，警方將通知攤販到案說明，依法裁罰。社維法第79條，於公共場所任意叫賣物品，妨礙交通，不聽禁止，可處3,000元以下罰鍰或申誡；道交條例第82條1項10款，未經許可在道路擺設攤位，行為人或其雇主可處1,200元以上2,400元以下罰鍰。
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