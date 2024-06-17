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中壢發財車違停賣芒果 大聲公廣播「不買去X幹」…警要開罰了

聯合新聞網／ 綜合報導

桃園市中壢區新明市場的明德路周邊長期遭攤商占用人行道和慢車道。 聯合報系資料照
桃園市中壢區新明市場的明德路周邊長期遭攤商占用人行道和慢車道。 聯合報系資料照

不少商家為了衝買氣，會使出特別的行銷手段，然而最近一段影片卻引起了爭議。桃園市中壢區新明市場一輛賣水果的發財車，竟利用大聲公叫賣「1斤29元，要買就買，不買去X幹」。

這段影片在臉書社團《爆廢1公社》引發討論，畫面中可以看到，發財車不但違規占用馬路賣芒果，還利用大聲公叫賣「不買去X幹」，原PO也傻眼直呼：「現在賣水果的都這樣嗎？」底下網友也紛紛回應，「違停去旁邊X幹」、「怎麼沒人舉報違規停車」、「原來是中壢，那我就不意外了」、「新明市場很髒亂很多年了」。

桃園市中壢區新明市場一輛賣水果的發財車，竟利用大聲公叫賣「1斤29元，要買就買，不買去X幹」。圖擷自《爆廢1公社》影片
桃園市中壢區新明市場一輛賣水果的發財車，竟利用大聲公叫賣「1斤29元，要買就買，不買去X幹」。圖擷自《爆廢1公社》影片

根據《自由時報》報導，興國派出所副所長宋漢振表示，有關明德路有攤販占用道路並廣播叫賣之畫面，警方將通知攤販到案說明，依法裁罰。社維法第79條，於公共場所任意叫賣物品，妨礙交通，不聽禁止，可處3,000元以下罰鍰或申誡；道交條例第82條1項10款，未經許可在道路擺設攤位，行為人或其雇主可處1,200元以上2,400元以下罰鍰。

桃園 芒果 違停

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