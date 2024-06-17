超傷人！男遭詐存款被盜領 詐團只留「87」元給他

南投埔里一名男子曾遭詐上千萬，近期又誤信投資詐騙，未顧及帳戶仍有6、70萬元存款，就交付金融卡及密碼，存款慘遭詐團盜領，僅留87元，似乎在譏笑該男子；警方提醒，該男行徑賠上存款，若被當人頭帳戶恐吃上官司，得不償失。

據了解，該名男子去年才加入社群軟體被可投資高獲利股票的手法詐騙，多次交付現金給冒充理財專員的詐騙車手，至少被詐騙了上千萬元，為此報警；不料，他還是沒有學到教訓，近期又到警局報案，聲稱自己的銀行帳戶存款遭盜領。

警方一問才知道，該男子又誤信投資詐騙，因對方跟他說需要金融卡與密碼，以供後續獲利轉帳之用，他未顧及帳戶仍有6、70萬元存款，就將金融卡與密碼寄給詐團，但他沒等到獲利，一查帳戶更發現存款幾乎全沒了，氣得報警。

警方受理偵辦時發現，該男子的銀行帳戶內的6、70萬元存款，幾乎被提領一空，僅剩下87元，彷彿以「87」數字諧音挑釁譏笑該男子容易受騙上當，相當傷人；但男子遭二度遭詐騙，且直接交付仍有存款的金融卡與密碼，也令人十分無言。