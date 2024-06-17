國3彰化路段昨晚翻車車禍 涉酒駕女子搶救後仍不治

國道3號北上197.5公里路段，昨晚9時27分許發生小轎車翻覆，黃姓女駕駛人從前擋風玻璃拋飛出車外，被壓在引擎蓋下方，經消防人員搶救脫困後，送往彰化基督教醫院時，已無呼吸心跳，經醫院積極搶救，今天凌晨不治，經酒測檢測超過標準值，車禍原因由國道第七警察大隊調查中。

警方調查，43歲黃姓女子昨晚9時27分駕車行駛國道3號北向197.5公里時，撞擊內側護欄後翻車，從前擋風玻璃拋飛出車外，被壓在引擎蓋下方。

彰化縣消防局據報後，出動救護車1輛、消防車2輛，消防人員7人前往搶救，先由公務吊車將車輛吊起，救護人員以長背板協助拉出脫困，經評估已無呼吸心跳（OHCA），仍施予心肺復甦術（CPR）+電擊（AED）、頸圈、長背板固定等適當救護處置，送往彰化基督教醫院急救，經搶救，今天凌晨仍告不治。

警方為黃女酒精檢測，酒測值超標，肇事原因仍進一步調查中。

國道第七大隊大隊呼籲用路人，駕車時，遵守速限保持安全距離，才能順利煞停，若精神不濟打瞌睡或分心，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康