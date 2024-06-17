高雄妹子騎車遭擊落、網酸「衝向佛光」掀論戰 警說話了

高雄市一名身穿短褲的女大生昨傍晚騎機車直駛在高雄市左營區天祥二路，遭一輛左轉轎車撞飛，安全帽飛落，女大生跌落後還起身坐地；影片意外掀兩派論戰，一派網友酸女子騎車飛快「衝向佛光」，另派網友則指是轉彎轎車的錯，警方初步研判，起因為轉彎車未禮讓直行車致生事故。

臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」凌晨貼出一則影片，只見片中一名女子騎機車直駛在高雄市左營區道路，結果遭一輛左轉轎車撞飛，安全帽飛落，女子跌落後還可起身坐地。

影片意外掀兩派網友論戰，一派網友酸女子騎車飛快，有網友虧「可見現在的移動式神主牌，不分年紀了」、「最近看到很多這種妹子，都在趕著要去見祖先」；有網友認為「這肇責大概五五波了…轎車已經完成轉向，直行機車卻絲毫不減速撞上？誰給的勇氣」。

有網友指，「影片一開始就看她以光速超過拍攝者的汽車衝向佛光，就知道今天的主角必然是她了」、「這樣也能撞上去，駕照雞腿換的嗎」、「汽車轉彎的時候，機車還遠在50公尺外（超過2根電線桿的距離）。這樣居然還撞的上去」。

另派網友則指是轉彎轎車的錯，有網友認為「轉彎車橫向穿越三車道，不禮讓機車肇事！還一堆檢討機車。難怪交通不會好，如果直行是砂石車，直接滅了轉彎車，那才叫一個痛快」、「三線道還敢這樣左轉」、「汽車開始左轉的時候，機車離路口僅剩不到30公尺，這駕駛左轉也未免太魯莽」。

有網友則替女騎士慶幸指，「好險安全帽能護住頭部，撞飛、翻轉後頭部碰撞地面機會很大」。

轄區左營警分局指出，這起車禍發生在昨天傍晚5時48分許，當時騎機車的18歲張姓女大生行經左營區天祥二路外側車道西向東行駛，適趙姓男子（36歲）駕車沿天祥二路內側車道東向西行駛，欲左轉至天祥二路61巷，結果和張女機車發生碰撞。

張女摔車後，跌坐在地，附近和路過民眾好心趨前關心，所幸張僅身體多處擦挫傷，送醫無大礙，趙男則未受傷。