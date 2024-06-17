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花蓮某高中校長帶學生台東參訪 疑疲勞駕駛自撞釀6傷

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮某高中校長昨天開車載5名學生到台東參訪，返程時疑似疲勞駕駛，在吉安鄉南濱路、南海三街口自撞分隔島，還撞到同向自小客車，陳姓校長與車上5名學生擦挫傷，其中杜姓女學生有腦震盪，在加護病房觀察，詳細肇責待警方釐清。

根據警方初步調查，陳姓男子駕駛休旅車，載年約17、18歲3男2女，昨天下午沿吉安鄉南濱路往花蓮市區行駛，卻在南濱路一段、南海三街口，不慎自撞中央分隔島，波及同向黃姓女子駕駛的自小客車。

休旅車上包括駕駛共6人，均有程度不一擦挫傷，分別送花蓮慈濟醫院及門諾醫院治療，其中17歲杜姓女學生傷勢較嚴重，有腦震盪的情況，目前在加護病房觀察。陳姓駕駛手部擦傷未就醫，被波及的黃姓女子則無受傷，只有車損，2名駕駛皆未酒駕。

據了解，61歲陳男為某高中校長，趁著假日帶學生到台東參訪、學術交流，卻疑似疲勞駕駛撞上中央分隔島，詳細肇事原因待警方調查釐清。

花蓮某高中校長昨天載5名學生到台東參訪，返程時疑似疲勞駕駛自撞分隔島，還波及同向自小客車，車輛受損嚴重。圖／民眾提供
花蓮某高中校長昨天載5名學生到台東參訪，返程時疑似疲勞駕駛自撞分隔島，還波及同向自小客車，車輛受損嚴重。圖／民眾提供
花蓮某高中校長昨天開車載5名學生到台東參訪，返程時疑似疲勞駕駛，在吉安鄉南濱路、南海三街口自撞分隔島，導致車上6人受傷。圖／民眾提供
花蓮某高中校長昨天開車載5名學生到台東參訪，返程時疑似疲勞駕駛，在吉安鄉南濱路、南海三街口自撞分隔島，導致車上6人受傷。圖／民眾提供
花蓮某高中校長昨天開車載5名學生到台東參訪，返程時疑似疲勞駕駛，在吉安鄉南濱路、南海三街口自撞中央分隔島。圖／民眾提供
花蓮某高中校長昨天開車載5名學生到台東參訪，返程時疑似疲勞駕駛，在吉安鄉南濱路、南海三街口自撞中央分隔島。圖／民眾提供

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