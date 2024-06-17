蘆洲50年老公寓儲藏室 住戶發現未爆彈簡直嚇壞

新北市蘆洲區信義路某老舊公寓，住戶昨天下午整理公共樓梯間閒置儲藏室時，赫然發現1顆未爆迫擊砲彈，警方鑑識人員勘查後通報軍方，初步鑑定沒有立即危險，隨即以防爆毯包裹帶回基隆彈藥庫，後續將依相關程序辦理銷毀。

據了解，現場是屋齡51年的4層老舊公寓，1樓公共樓梯底下空間，之前被鄰居隔成小儲藏室，但鄰居已搬走很久，儲藏室閒置多年。昨天下午44歲住戶去整理儲藏室，赫然發現1顆未爆彈，不知是誰到底放了多久？嚇到趕緊報警。