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蘆洲50年老公寓儲藏室 住戶發現未爆彈簡直嚇壞

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區信義路某老舊公寓，住戶昨天下午整理公共樓梯間閒置儲藏室時，赫然發現1顆未爆迫擊砲彈，警方鑑識人員勘查後通報軍方，初步鑑定沒有立即危險，隨即以防爆毯包裹帶回基隆彈藥庫，後續將依相關程序辦理銷毀。

據了解，現場是屋齡51年的4層老舊公寓，1樓公共樓梯底下空間，之前被鄰居隔成小儲藏室，但鄰居已搬走很久，儲藏室閒置多年。昨天下午44歲住戶去整理儲藏室，赫然發現1顆未爆彈，不知是誰到底放了多久？嚇到趕緊報警。

警方鑑識小組初步判斷是軍武迫擊砲彈，通報陸軍三支部彈藥庫基隆未爆彈處理組，軍方派員到場勘驗，認為沒有立即危害，運回基隆彈藥庫再安排銷毀。軍方呼籲，若發現未爆彈，應盡快報警，警方勘查後會通知軍方處理，民眾千萬不要輕易移動，更不要想帶回家收藏，避免發生危險。

新北市蘆洲區某老舊公寓住戶，昨天整理公共樓梯間儲藏室，赫然發現1顆未爆迫擊砲彈，嚇到趕緊報案。軍方以防爆毯包裹帶回基隆彈藥庫，後續將辦理銷毀。圖／民眾提供
新北市蘆洲區某老舊公寓住戶，昨天整理公共樓梯間儲藏室，赫然發現1顆未爆迫擊砲彈，嚇到趕緊報案。軍方以防爆毯包裹帶回基隆彈藥庫，後續將辦理銷毀。圖／民眾提供
北市蘆洲區某老舊公寓住戶，住戶昨天整理公共樓梯間儲藏室，赫然發現1顆未爆迫擊砲彈，嚇到趕緊報案。記者林昭彰／翻攝
北市蘆洲區某老舊公寓住戶，住戶昨天整理公共樓梯間儲藏室，赫然發現1顆未爆迫擊砲彈，嚇到趕緊報案。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區某老舊公寓住戶，昨天整理公共樓梯間儲藏室，赫然發現1顆未爆迫擊砲彈，嚇到趕緊報案。警方勘查後通報軍方帶回基隆彈藥庫，後續將依相關程序辦理銷毀。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區某老舊公寓住戶，昨天整理公共樓梯間儲藏室，赫然發現1顆未爆迫擊砲彈，嚇到趕緊報案。警方勘查後通報軍方帶回基隆彈藥庫，後續將依相關程序辦理銷毀。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區某老舊公寓住戶，昨天整理公共樓梯間儲藏室，赫然發現1顆未爆迫擊砲彈，嚇到趕緊報案。警方勘查後通報軍方帶回基隆彈藥庫，後續將依相關程序辦理銷毀。圖／民眾提供
新北市蘆洲區某老舊公寓住戶，昨天整理公共樓梯間儲藏室，赫然發現1顆未爆迫擊砲彈，嚇到趕緊報案。警方勘查後通報軍方帶回基隆彈藥庫，後續將依相關程序辦理銷毀。圖／民眾提供

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