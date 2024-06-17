台東「好客民宿」認證卻爆發針孔偷拍 縣府出手了

獲交通部觀光局頒發「好客民宿」標章認證的台東旅宿業爆發針孔偷拍，一名女旅客入住時發現浴室內疑有偽裝成小夜燈的針孔攝影機，報警拆卸屬實，事情曝光後業者發文認錯，即日起停業接受調查。警方說，目前僅一名被害人提告，詳情調查中。縣府交觀處表示，今天上午啟動專案稽查，最重處分撤銷民宿登記。

台東市民在臉書社群「台東大小事」發文爆料，女性友人入住中興路一家旅宿發現房間浴室疑裝針孔攝影機，發文提醒民眾注意，希望不要再有其他受害人。陳姓業者發文道歉說，他向受害者及身邊的人致上最深的歉意，「事件當下已經接受調查，也願意接受相應的處分」。

警方指出，受害者是在14日晚間10點多報案，員警到場時發現，浴室內有一個攝影機，民宿業者也在場，目前僅確認民宿其中一間浴室有裝攝影機、一名被害人，至於業者裝了多久，是否還有其他攝影機，還要調查釐清，全案依妨害秘密罪移請地檢署偵辦。