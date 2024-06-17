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海泳紓壓只因不想再當兵？ 海軍巡防艦上兵落海、游到和平島求助

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

在海軍銘傳號飛彈巡防艦服役的歐姓上兵，疑在基隆外海從艦上跳入海中，游到和平島上岸後，今天凌晨向台船保全人員求援。警、消將他送醫後脫險。軍方人員隨後到醫探視歐男，了解落海到上岸過程及原因。

基隆港務警察總隊今天凌晨1點30分接獲台船公司保全人員通報，有人從海上游泳上和平島，並在台船基隆廠後門處求救，全身濕透，希望通知救護車將他送往醫院。

台船人員無法確認他的身分及來處報案，希望警方到場協助。員警到場後，查詢身分確認他是在海軍股役的歐姓上兵，通知消防局派遣救護車將他送往三軍總醫院基隆分院正榮院區醫治，並從旁戒護，等待艦隊及基隆憲兵隊人員到場。

據了解，銘傳艦所屬艦隊駐地在澎湖，昨晚隨艦出海後，疑不適應部隊及艦上生活，不想繼續當兵，在基隆外海從甲板跳入海中，最後游上和平島公園，並在今天凌晨向台船保全人員求助。

歐男經送醫檢查，無生命危險。歐男服役隊輔導長和基隆憲兵隊調查官，今天凌晨2點25分到達醫院，了解歐男落海原因。

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海軍歐姓上兵疑在基隆外海從艦上跳入海中，游到和平島上岸，今天凌晨向台船保全人員求援。圖／翻攝自GoogleMap
海軍歐姓上兵疑在基隆外海從艦上跳入海中，游到和平島上岸，今天凌晨向台船保全人員求援。圖／翻攝自GoogleMap

保全 和平島 基隆港

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