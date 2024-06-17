5分鐘查出迷途老翁資料 暖心員警載送他返家

78歲葉姓老翁昨天獨自徒步外出散步，欲至住家附近的公園散步，但他忘記回家的路，無助地在台南市民族路三段附近徘徊。警員獲報前往了解，起初無法得知他的身分，持續關心下，老翁突然說出自己的姓名，5分鐘順利查得他的年籍資料，開警車護送回家。

台南市警二分局海安派出所副所長高德陵、警員吳玟庭，昨天下午1點多巡邏時，接獲民眾報案稱民族路三段疑似有迷途老人，需要警方協助，員警便趕緊前往關心。

據了解，78歲的葉姓老翁昨天上午10點多獨自徒步外出散步，他要到住家附近的公園散步，因年紀老邁，忘記回家的路，無助地在民族路三段附近徘徊。經員警詢問，起初無法得知他的身分資料，身上也未攜帶任何可分辨身分的名牌或證件。

員警發揮耐心持續關心下，老翁突然說出自己的姓名，依照老翁吿知的姓名，逐字查詢迷失老人資料庫，於5分鐘內順利查得老翁的年籍資料，並聯繫上葉妻後，立即將葉翁載送返家休息。老翁及妻子十分感激員警熱心協助。