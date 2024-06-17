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5分鐘查出迷途老翁資料 暖心員警載送他返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

78歲葉姓老翁昨天獨自徒步外出散步，欲至住家附近的公園散步，但他忘記回家的路，無助地在台南市民族路三段附近徘徊。警員獲報前往了解，起初無法得知他的身分，持續關心下，老翁突然說出自己的姓名，5分鐘順利查得他的年籍資料，開警車護送回家。

台南市警二分局海安派出所副所長高德陵、警員吳玟庭，昨天下午1點多巡邏時，接獲民眾報案稱民族路三段疑似有迷途老人，需要警方協助，員警便趕緊前往關心。

據了解，78歲的葉姓老翁昨天上午10點多獨自徒步外出散步，他要到住家附近的公園散步，因年紀老邁，忘記回家的路，無助地在民族路三段附近徘徊。經員警詢問，起初無法得知他的身分資料，身上也未攜帶任何可分辨身分的名牌或證件。

員警發揮耐心持續關心下，老翁突然說出自己的姓名，依照老翁吿知的姓名，逐字查詢迷失老人資料庫，於5分鐘內順利查得老翁的年籍資料，並聯繫上葉妻後，立即將葉翁載送返家休息。老翁及妻子十分感激員警熱心協助。

葉妻表示，78歲葉翁因年邁並患有失智症，記憶力及智能均衰退，平時都在家中休養，昨天上午不知道何種原因獨自外出，家人遍尋不著，正著急萬分，所幸被警方發現及時援助。

葉姓老翁（右）外出走失，台南市警二分局海安派出所警員吳玟庭（左），於5分鐘內迅速查出他身分。記者黃宣翰／翻攝
葉姓老翁（右）外出走失，台南市警二分局海安派出所警員吳玟庭（左），於5分鐘內迅速查出他身分。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局海安派出所副所長高德陵（右）開警車，載送迷路葉姓老翁（左）返家團聚。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局海安派出所副所長高德陵（右）開警車，載送迷路葉姓老翁（左）返家團聚。記者黃宣翰／翻攝

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