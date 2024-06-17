5分鐘查出迷途老翁資料 暖心員警載送他返家
78歲葉姓老翁昨天獨自徒步外出散步，欲至住家附近的公園散步，但他忘記回家的路，無助地在台南市民族路三段附近徘徊。警員獲報前往了解，起初無法得知他的身分，持續關心下，老翁突然說出自己的姓名，5分鐘順利查得他的年籍資料，開警車護送回家。
台南市警二分局海安派出所副所長高德陵、警員吳玟庭，昨天下午1點多巡邏時，接獲民眾報案稱民族路三段疑似有迷途老人，需要警方協助，員警便趕緊前往關心。
據了解，78歲的葉姓老翁昨天上午10點多獨自徒步外出散步，他要到住家附近的公園散步，因年紀老邁，忘記回家的路，無助地在民族路三段附近徘徊。經員警詢問，起初無法得知他的身分資料，身上也未攜帶任何可分辨身分的名牌或證件。
員警發揮耐心持續關心下，老翁突然說出自己的姓名，依照老翁吿知的姓名，逐字查詢迷失老人資料庫，於5分鐘內順利查得老翁的年籍資料，並聯繫上葉妻後，立即將葉翁載送返家休息。老翁及妻子十分感激員警熱心協助。
葉妻表示，78歲葉翁因年邁並患有失智症，記憶力及智能均衰退，平時都在家中休養，昨天上午不知道何種原因獨自外出，家人遍尋不著，正著急萬分，所幸被警方發現及時援助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言