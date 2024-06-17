聽新聞
test
0:00 / 0:00

專家：酒駕重罰不一定有效 應通盤考量

聯合報／ 記者葉德正鍾維軒洪子凱／連線報導

酒駕新法上路，酒駕案件不減反增。本報資料照片
酒駕新法上路，酒駕案件不減反增。本報資料照片
酒駕新法上路，雙北地區酒駕件數不減反增，6都中，台中、高雄市去年酒駕傷亡人數甚至較前年竄升。學者認為，取締件數因執法強度有所增減，但酒駕背後原因多，與大眾運輸系統便利性、社會氛圍、民眾心理壓力等因素有關。消基會交通委員會召集人李克聰說，新法上路後，從數字來看遏止效果有限。

台灣酒駕防制社會關懷協會日前公布112年全國各縣市酒駕防制成效，去年酒駕死傷增1.9%，9年來首度不減反增。六都統計，台中傷亡人數去年較前年增409人，大增3成9；高雄也增加40人，上升5%。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄指出，酒駕行為背後原因複雜，可能是某些偏鄉地區，因缺乏完善大眾運輸工具，或叫車不便利等因素，即便法令愈來愈嚴格，民眾仍會在便利性與違法兩者權衡中，冒險酒駕。

張勝雄指出，取締數字增減，很難確切反映酒駕行為是否增加，可能因新法上路執法強度增加，導致數字暴增，有些酒駕行為更難以透過執法揪出，除非真的發生事故或造成傷亡。

張勝雄認為，社會期望透過提高酒駕罰金、刑責，嚇阻酒駕歪風，這些都是執法者可用的工具，但每件酒駕行為背後原因複雜，不是單純提高酒駕罰金與刑責，就能減少酒駕行為，即便將罰金提高到100萬元，也很難讓酒駕消失。

台灣成癮學會理事張祜銘表示，台灣趨勢與美國、日本類似，到了某個低點就遇到瓶頸，主因酒癮者累犯酒駕。有酒癮的人不在意嚴刑峻法，台灣對策從原本的酒駕3犯強制治療，改為2犯強制治療，衛福部也提供酒癮患者每年4萬元酒癮治療補助。

李克聰建議，政府應檢討作法或參考國外法令，也要從源頭做起，要求餐廳發現民眾喝酒就主動詢問是否需要代駕或叫車，如果改善狀況有限，可以思考研議連坐法等，提高防制酒駕的拘束力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大眾運輸 衛福部 酒駕

延伸閱讀

新法上路2年「酒駕不減反增」？專家指背後原因複雜：重罰不一定有效

高雄小港捷運站旁17歲無照騎士被輾斃 官方亡羊補牢畫「臨停黃線」挨批

酒駕新法上路2年 台中酒駕取締年逾8000件、酒駕死傷上千人

酒駕累犯不減反增 學者：加強酒癮治療、酒後代駕

相關新聞

警界又傳憾事 竹市副所長頭部中彈亡

新竹市警察局西門派出所洪姓副所長，昨天傍晚下班未繳槍，被同事發現頭部中彈、倒臥備勤寢室，消防到場未送醫。據了解，洪昨上班...

刑事局火警 疑37年鎮暴噴霧罐惹禍

刑事局前晚發生火警，疑儲藏室內鎮暴用辣椒噴霧罐燃燒；警方和消防隊初步檢視沒有外力，因噴霧罐已出廠近卅七年，不排除近日高溫...

新法上路2年 雙北酒駕不減反增

酒駕新法2022年3月31日上路，會公告累犯姓名、長相與違規路段及樣態，搭乘或提供酒駕者車輛也連帶受罰，盼能提高嚇阻作用...

專家：酒駕重罰不一定有效 應通盤考量

酒駕新法上路，雙北地區酒駕件數不減反增，6都中，台中、高雄市去年酒駕傷亡人數甚至較前年竄升。學者認為，取締件數因執法強度...

國3彰化路段今晚轎車事故 女性駕駛到院無呼吸心跳

國道3號北上197.8公里路段，今晚9時28分許發生小轎車翻覆事件，一名女性駕駛人受困，經消防人員搶救脫困後，送往彰化基...

廣角鏡／自撞翻邊坡 台東死亡車禍

五十四歲廖姓男子前晚駕車行經省道台十一線台東市加路蘭路段，疑自撞路旁公路里程牌後人車翻落三公尺深邊坡，傷重不治；警方初步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。