專家：酒駕重罰不一定有效 應通盤考量

酒駕新法上路，酒駕案件不減反增。本報資料照片 酒駕新法上路，雙北地區酒駕件數不減反增，6都中，台中、高雄市去年酒駕傷亡人數甚至較前年竄升。學者認為，取締件數因執法強度有所增減，但酒駕背後原因多，與大眾運輸系統便利性、社會氛圍、民眾心理壓力等因素有關。消基會交通委員會召集人李克聰說，新法上路後，從數字來看遏止效果有限。

台灣酒駕防制社會關懷協會日前公布112年全國各縣市酒駕防制成效，去年酒駕死傷增1.9%，9年來首度不減反增。六都統計，台中傷亡人數去年較前年增409人，大增3成9；高雄也增加40人，上升5%。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄指出，酒駕行為背後原因複雜，可能是某些偏鄉地區，因缺乏完善大眾運輸工具，或叫車不便利等因素，即便法令愈來愈嚴格，民眾仍會在便利性與違法兩者權衡中，冒險酒駕。

張勝雄指出，取締數字增減，很難確切反映酒駕行為是否增加，可能因新法上路執法強度增加，導致數字暴增，有些酒駕行為更難以透過執法揪出，除非真的發生事故或造成傷亡。

張勝雄認為，社會期望透過提高酒駕罰金、刑責，嚇阻酒駕歪風，這些都是執法者可用的工具，但每件酒駕行為背後原因複雜，不是單純提高酒駕罰金與刑責，就能減少酒駕行為，即便將罰金提高到100萬元，也很難讓酒駕消失。

台灣成癮學會理事張祜銘表示，台灣趨勢與美國、日本類似，到了某個低點就遇到瓶頸，主因酒癮者累犯酒駕。有酒癮的人不在意嚴刑峻法，台灣對策從原本的酒駕3犯強制治療，改為2犯強制治療，衛福部也提供酒癮患者每年4萬元酒癮治療補助。

李克聰建議，政府應檢討作法或參考國外法令，也要從源頭做起，要求餐廳發現民眾喝酒就主動詢問是否需要代駕或叫車，如果改善狀況有限，可以思考研議連坐法等，提高防制酒駕的拘束力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康