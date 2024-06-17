新法上路2年 雙北酒駕不減反增

酒駕新法上路2年，警政署統計，全國取締酒駕件數呈下降趨勢，圖為警方攔查酒測。本報資料照片 酒駕新法2022年3月31日上路，會公告累犯姓名、長相與違規路段及樣態，搭乘或提供酒駕者車輛也連帶受罰，盼能提高嚇阻作用。但北市近兩年酒駕取締量卻增加，2022年4484件、2023年5896件，多了1412件、3成1，違規年齡以18至30歲為大宗，有年輕化趨勢。

比較六都2022、2023年酒駕取締件數，台北、新北呈現上升，但桃園、台中、台南、高雄則下降，除北市酒駕大宗是18至30歲，其餘5都酒駕者年齡以41至50歲中年人較多。但雙北酒駕傷亡人數遠低於中南部。

六都酒駕取締件數、傷亡比一比 製表╱地方社會中心 北市議員陳怡君指出，台北市酒駕違規者有年輕化趨勢，酒駕新制上路2年，北市酒後駕車、移送法辦、扣車、累犯人數、拒絕酒測等，人數不減反增。

北市警察局交通大隊長陳勇華分析，疫情至今警方對酒駕的攔查強度未減，疫情時期因餐廳大多禁止內用，多數人待在家，較少參與聚會，2023年解封後，餐廳、活動場館開放，人流恢復正常，社交、聚餐增多，酒駕狀況就較容易發生，新法上路後數字看起來雖增加，但今年已有改善，與去年同期相比降低很多。

新北市部分，2023年酒駕取締件數較前一年多293件，違規年齡層以40至50歲為多，占45%。新北交大分析，今年統計至5月中，比去年同期減474件、約23.8%，應與總統選舉、春節連假期間，警力調度及修法後罰責加重讓違規減少。

六都中，2023年比前一年降最多的是高雄，酒駕取締減少2712件，高雄警方表示，高雄市鼓勵民眾檢舉，檢舉機車可以獲1000元、汽車3000元獎金。高雄取締酒駕數字下降，要歸功於相關政策奏效，包括加強重點時間、地點的酒測攔檢；落實各餐飲地點推動代駕、叫車服務，並且依規定公布酒駕累犯。

警政署統計，全國取締酒駕件數呈下降趨勢，2012年起逐年減少，2021年疫情期間降至最低點，隔年微幅上升，去年又下降，趨近於2021年件數，今年1至4月較去年同期減少。

警政署官警說，政府修法加重處罰酒駕，警方加強執法及宣導，加上新冠肺炎疫情期間，民眾減少外出及飲宴，酒駕行為減少。

2021年疫情期間為免員警路檢酒測成防疫破口、排擠防疫警力，警政署一度暫停全國同步取締酒駕勤務，由各地警察局、警分局自辦取締；恢復全國同步取締初期，授權各局視轄區疫情、治安及警力狀況，彈性報署核准後暫停辦理，取締強度降低。

官警說，隨疫情趨緩及防疫措施逐步解封，民眾恢復正常生活，警方加強取締酒駕，件數微幅回升，但相較往年並沒有增加趨勢。