刑事局火警 疑37年鎮暴噴霧罐惹禍

刑事局前晚發生火警，燃燒面積約1平方公尺；刑事局昨表示，火警地點為儲藏室，初步了解是不明物品燃燒至噴霧罐，起火原因由消防單位調查。圖／刑事局提供 刑事局前晚發生火警，疑儲藏室內鎮暴用辣椒噴霧罐燃燒；警方和消防隊初步檢視沒有外力，因噴霧罐已出廠近卅七年，不排除近日高溫自燃起火，是否管理保存不當，刑事局將內部調查。

前晚八時許，刑事局警備隊值班員警察覺偵防大樓有異味，派員逐樓察看，沒多久消防警報聲響起，員警發現二樓儲藏室冒煙，持攻堅用電動油壓裝備破門，先拿滅火器噴灑，消防隊到場再射水撲滅。

刑事局說，儲藏室放鎮暴用噴霧罐、打靶完無火藥訓練彈殼、過期滅火器，及鐵架、鐵桌、鐵梯等雜物；火勢燃燒部分噴霧罐，未燒及訓練彈殼，將聯繫專業廠商處理噴霧罐，起火原因由消防鑑識調查。

檢視儲藏室有十餘罐噴霧罐，為國造制暴噴霧罐，由國軍聯勤二○四兵工廠一九八七年十二月製造，研判是早年保一總隊配發，具刺激性化學成分，用於鎮暴，但多年來未使用，刑事局尚在清查存放時間及交接狀況。

儲藏室由後勤科管理，平常上鎖管制，僅承辦人可進出，本月五日剛盤點；刑事局室內全面嚴禁煙火，儲藏室有空調，但據了解有窗戶，噴霧罐可能受陽光照射。

消防官員說，噴霧罐原理是強力壓縮化學物質至罐內密封，利用罐身內外壓力差噴灑；噴霧罐經高溫日曬，罐內氣體壓力大過罐身負荷時可能爆炸起火；金屬罐身鏽蝕、塑膠罐身脆化，也可能爆炸，不過因罐內氣體會逐漸從裂縫釋放，類似爆炸較少見。