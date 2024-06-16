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國3彰化路段今晚轎車事故 女性駕駛到院無呼吸心跳
國道3號北上197.8公里路段，今晚9時28分許發生小轎車翻覆事件，一名女性駕駛人受困，經消防人員搶救脫困後，送往彰化基督教醫院時，已無呼吸心跳，仍由醫院搶救中，車禍原因由國道第七警察大隊調查中。
彰化縣消防局指出，今晚9時28分許，國道3號北上197.8公里內側車道，發生一輛轎車翻覆事件，約43歲女性駕駛人受困在車子下方，彰化縣消防局據報後，出動救護車1輛、消防車2輛，消防人員7人前往搶救。
救護人員將她拉出脫困後，經評估已無呼吸心跳（OHCA），仍施予心肺復甦術（CPR）+電擊（AED）、頸圈、長背板固定等適當救護處置，送往彰化基督教醫院急救。
車禍發生後，車流回堵約1公里，國道第七警察大隊到場處理，並疏導交通，車禍原因仍調查中。
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