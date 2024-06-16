疑溪水暴漲沖走57歲農婦 警消下游架攔截網全力搜救

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

57歲陳姓婦人今日下午巡查農田途中，疑行經因降雨暴漲的溪流落水失蹤，家屬尋找未果報案，警消全力搜救至晚間10點，因光線不足不利搜索，在家屬同意下暫停搜救，改以在下游增設攔截網，待明日天亮再派人員搜救。

高雄市今天下午因對流雲系發展旺盛，下起間歇性強降雨，導致山區溪水暴漲，湖內警分局獲報田寮區57歲陳姓婦人疑在巡查農田時落水失蹤，家屬表示，下午聯繫陳女未果，隨即前往農地沿途查找，並於溪流岸邊發現疑似陳女所使用雨鞋1只及部分農作物（香蕉及竹筍），遂報案請求協助，但警消全力搜尋下，至晚間10點仍無所獲。

因天氣不穩定與現場光線昏暗不利搜索，在家屬同意下，搜救人員在河流下游地區架設起攔截網，等明天天一亮再派遣人員搜救。

家屬在溪流旁疑似找到農婦遺留的雨鞋與農作物。圖／高雄市湖內警分局提供
家屬在溪流旁疑似找到農婦遺留的雨鞋與農作物。圖／高雄市湖內警分局提供
因天色昏暗不利搜救，在家屬同意一下，救難人員改以下游增設攔截網，待天一亮再派員搜救。圖／高雄市湖內警分局提供
因天色昏暗不利搜救，在家屬同意一下，救難人員改以下游增設攔截網，待天一亮再派員搜救。圖／高雄市湖內警分局提供
搜救人員在暴漲的泥水中搜尋陳女下落。圖／高雄市湖內警分局提供
搜救人員在暴漲的泥水中搜尋陳女下落。圖／高雄市湖內警分局提供

失蹤 強降雨

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