疑溪水暴漲沖走57歲農婦 警消下游架攔截網全力搜救
57歲陳姓婦人今日下午巡查農田途中，疑行經因降雨暴漲的溪流落水失蹤，家屬尋找未果報案，警消全力搜救至晚間10點，因光線不足不利搜索，在家屬同意下暫停搜救，改以在下游增設攔截網，待明日天亮再派人員搜救。
高雄市今天下午因對流雲系發展旺盛，下起間歇性強降雨，導致山區溪水暴漲，湖內警分局獲報田寮區57歲陳姓婦人疑在巡查農田時落水失蹤，家屬表示，下午聯繫陳女未果，隨即前往農地沿途查找，並於溪流岸邊發現疑似陳女所使用雨鞋1只及部分農作物（香蕉及竹筍），遂報案請求協助，但警消全力搜尋下，至晚間10點仍無所獲。
因天氣不穩定與現場光線昏暗不利搜索，在家屬同意下，搜救人員在河流下游地區架設起攔截網，等明天天一亮再派遣人員搜救。
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