開車載5學生台東參訪 花蓮某高中校長疑疲勞駕駛「自撞釀6傷」

花蓮某高中校長開車載5名學生到台東參訪，今天返程時疑疲勞駕駛在南濱路、南海三街口自撞分隔島，波及同向自小客車，駕駛與車上5名學生擦挫傷，確切肇因待警釐清。

警方初步調查，陳姓男子駕駛休旅車，搭載年約17、18歲的3男2女，今天下午沿吉安鄉南濱路往花蓮市區行駛，行經南濱路一段、南海三街口時，不慎自撞中央分隔島，並波及同方向由黃姓女子駕駛的自小客車。

休旅車上包括駕駛共6人，均有程度不一擦挫傷，分別送花蓮慈濟醫院及門諾醫院治療；陳姓駕駛手部擦傷未就醫，被波及的黃姓女子則無受傷，僅車損，2名駕駛酒測值均為零。

60多歲陳男為某高中校長，帶學生到台東進行參訪、學術交流，疑似疲勞駕駛不慎撞上中央分隔島，確切肇事原因待警方調查釐清。