6旬婦巡農地失聯未歸…家屬見機車、雨鞋憂「遭溪水沖走」 警、消搜救中

高雄陳姓女子今天外出至田寮區一處農地巡查卻遲遲未歸，家屬懷疑她遭大雨後暴漲牛稠埔溪水沖走，趕緊通報警消協助；目前救難人員沿岸尋找，尚無發現陳女，家屬則在現場焦急等待盼有好消息。

高雄市警察局湖內分局下午5時44分許獲報有民眾稱家人疑似遭暴漲溪水沖走，即刻聯繫消防局派出岡山、彌陀、路竹、田寮等分隊，動員6車、12人、1艇前往，救難人員到場時發現河水無暴漲跡象，目前沿河岸邊持續協尋中。

湖內分局指出，年約67歲陳女幾乎每天會到農地巡查，路上都會經過高雄市田寮區平安路附近牛稠埔溪，但家屬見陳女晚歸，也遲遲無法聯繫上她，赴農地沿途查找後發現陳女外出用機車，並在溪流岸邊發現疑似陳女使用1只雨鞋、香蕉及竹筍等農作物；目前現場由警、消合力積極搜救中。