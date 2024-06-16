警界再傳憾事…竹市西門所副所長中彈倒臥寢室 工作認真、曾勇擒搶匪

警界再傳憾事！新竹市警察局西門所洪姓副所長，今晚6時許，驚傳被發現頭部中彈倒臥派出所寢室內，被發現時已無生命跡象。據了解，他今天下午4時許還有跟長官傳訊談私事；警方初步勘查排除外力介入，目前正釐清事發原因，全力協助家屬辦理後續事宜。

洪姓副所長綽號「排骨」，工作認真，個性外向樂觀，喜歡結交朋友，還曾英勇擒獲犯下多起搶案互徒，表現深受肯定。今天下午4時許，洪姓副所長還跟友人傳訊聊一些私事，不過友人傍晚多次撥打電話，都未見他回電，覺得有異，沒想到傍晚就接到噩耗，實在難以接受。

警界今年起至今已發生8起警察輕生憾事，警政署新任署長張榮興在5月23日交接時，提到員警因為心理壓力等問題，發生不幸事件，當時他也表示會檢討警察工作業務。

張榮興也並未食言，以行動展現決心，接著推出一系列業務精簡工作，包括廢除清源專案，回歸社區警政工作，以及在警察節當天推出打詐識詐精準聚焦業務精簡整併，希望大家都能做快樂、健康的警察，做好本分，也有休閒與自己的家庭生活，沒想到如今又傳出憾事。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980