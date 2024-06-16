影／國1楊梅休息站連環撞！19歲男駕寶馬疑失控撞8車 輔助駕駛釀禍

國道1號南下71.3公里楊梅休息站今天下午發生車禍，19歲謝姓男子駕駛寶馬（BMW）轎車使用輔助駕駛系統開啟定速功能，行經楊梅休息站未依規定減速，左前車頭先擦撞休息站分道水泥護欄後，再失控連撞休息站停車格6輛轎車及1輛小貨車，造成8輛車連環撞、3人受傷意外，國道警方將釐清肇事責任。

國道警方、桃園消防局表示，謝姓男子駕駛寶馬轎車行駛國1南下，行經楊梅路段，使用輔助駕駛系統開啟定速功能，進入楊梅休息站時疑似失控，車頭先撞擊休息站分道水泥護欄後，再失控連續撞擊休息站停車格的6輛轎車、1輛小貨車，總共8車事故毀損，損失不貲。

謝男輕微擦挫傷不願就醫，被撞其中1輛轎車李姓男子（37歲）及林姓女子（39歲）2人頭部、右膝蓋分別擦挫傷，救護人員清洗傷口、包紮止血後送醫治療，沒有生命危險。國道警方檢測謝男酒測值為0，將依規定釐清責失。