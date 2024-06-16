乘客府中捷運站持銼刀磨工藝品 北捷：警方帶回偵辦

台北捷運板南線府中站，今天下午驚傳有乘客在捷運車廂以銼刀磨工藝品，嚇到其他乘客。台北捷運公司表示，17時04分接獲府中站往南港方向列車行車專員回報，行控中心立即通報捷警及110，同步指派站長及保全人員上車，確認是1名年約40歲男性旅客，在列車上使用銼刀磨工藝品，已將該旅客帶下車，交由警方帶回轄區派出所偵辦。

台北捷運表示，將調閱列車監視器畫面，確認旅客行為如違法即依大捷法開罰，也呼籲旅客，在車站如果遇到任何異常狀況，可以盡速通知車站人員，列車上請透過對講機通知行車專員或行控中心，或是利用台北捷運AI智慧客服通報。