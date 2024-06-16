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府中站乘客嚇壞...男持20公分銼刀車廂內「磨刀」 警察派5人壓制帶回

捷運持刀驚魂記！見車廂內「磨刀」乘客急按對講機 38歲工人遭逮曝原因

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

捷運板南線今天傍晚驚傳持刀驚魂記！38歲王姓男子今天下午5時許從海山站上車後，竟在車廂內拿出1把長約30公分銼刀及1塊銅塊開始磨刀，其他乘客見狀恐慌立即按下對講機反應。捷運人員獲報後立即通報板橋警方，並在府中站將王男請下車，板橋警到站台將王男帶回，詢後將依社維法無故攜帶殺傷力器械裁處

據了解，板橋分局今天下午5時許接獲捷運人員報案稱有名男子持刀，警方立即調派板橋派出所及偵查隊警力趕赴府中站月台上，並與捷運站人員登上該車廂將持刀的王姓男子帶下車。

捷運站工作人員向警方表示，王姓男子在車廂內持銼刀磨一塊銅塊，此舉引起民眾恐慌按下對講機。警方查扣該把銼刀及銅塊，並將王男帶回板橋所偵詢。王男警詢時供稱僅是想要將銅塊磨亮，並無揮舞銼刀情形，警方詢後依社維法第63條1款：無故攜帶殺傷力器械裁處。

警方於月台將王男逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方於月台將王男逮捕。記者黃子騰／翻攝

王男在捷運車廂內持銼刀磨這塊銅塊。記者黃子騰／翻攝
王男在捷運車廂內持銼刀磨這塊銅塊。記者黃子騰／翻攝

捷運 板南線 車廂

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