府中站乘客嚇壞...男持20公分銼刀車廂內「磨刀」 警察派5人壓制帶回

台北捷運府中站傳出有男子在車廂內拿出銼刀，在座位上打磨金屬鐵塊，引發乘客恐慌。北捷接獲通報後，北市捷警隊立刻派5名員警到場將其壓制。

台北市捷運警察隊表示，男子在往南港展覽館方向列車上，手持一把長約20公分銼刀在銼金屬鐵塊，車上旅客發現後按對講機通報，並由府中站站長將該男子帶下車，該男子起初不願告知身分，最後由轄區板橋分局板橋派出所帶回查證身分。

台北捷運回應，行控中心持續監控列車運行，17時4分接獲府中站往南港方向列車行車專員回報，列車多具對講機作動，行控中心立即通報捷警及110，同步指派站長及保全人員上車，確認為1名年約40歲男性旅客，於列車上使用銼刀磨工藝品，已將該旅客帶下車，交由警方帶回轄區派出所偵辦。

北捷將調閱列車監視器畫面，確認旅客行為如違法即依「大眾捷運法」開罰，旅客在車站若遇到任何異常狀況，可以盡速通知車站人員，列車上請透過對講機通知行車專員或行控中心，或是利用台北捷運AI智慧客服通報。

台北捷運說，當車站接獲或遇見異常人、事、物時，會立即派員前往處理，如發現旅客有攜帶刀械等危險物品，車站人員將立即通報行控中心通知捷警及轄區派出所協助處理，維護旅客安全及乘車秩序，搭車請勿攜帶危險物品，特別是刀刃切勿外露，違者依法裁處，請勿嚇人害己。