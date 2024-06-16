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板橋驚見碰瓷男！遭控「勾壞名牌包」她機警錄影 警調監視器逮2慣犯

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市64歲陳姓婦人昨天騎機車行經板橋區館前東路時，突然被詹姓、張姓男子大吼攔下稱名牌包被陳婦勾壞，陳婦驚覺有問題立即持手機錄影，詹、張2人疑似心虛自行離去。板橋警方獲報展開調查，發現嫌犯疑似製造假車禍真詐財，今天中午將2人逮捕，2人警詢時坦承犯案，詢後依詐欺恐嚇取財罪嫌送辦。

據了解，板橋分局後埔派出所網路巡邏時，在臉書社團我是板橋人發現一則貼文，一對母女疑似遭2名男子以製造假車禍之方式詐騙。警方立即主動展開偵辦並調閱監視器，發現昨天下午3時許64歲陳姓被害婦人與女兒共乘機車，行經板橋區館前東路一處巷內時，突然被45歲詹姓、46歲張姓男子攔下，2人對陳婦大吼表示名牌包被勾壞。陳婦認為並未發生碰撞，女兒也機警拿起手機錄影，詹、張2人見狀疑似心虛，未提及索賠就自行離去。

警方仔細檢視監視器畫面後確認並無車禍情事，懷疑嫌犯製造假車禍真詐財，且經查詹、張2人有多筆製造假車禍詐欺、恐嚇取財之情事，主動通知詹、張2人到案說明。警方今天中午發現詹、張2人騎機車出現在板橋區中正、民權路口，立即派遣警網前往現場當場攔獲2人。詹、張2人見事跡敗露，坦承因酒醉才會起意碰瓷。警方詢後將詹男及張男依詐欺罪、恐嚇取財罪嫌函送。

板橋分局提醒民眾，遇到此類情事千萬不要私下和解，可用手機錄影保存證據並立即報警處理。

詹、張2嫌在巷內閒晃尋找下手目標。記者黃子騰／翻攝
詹、張2嫌在巷內閒晃尋找下手目標。記者黃子騰／翻攝
詹、張2人攔下陳姓母女機車。記者黃子騰／翻攝
詹、張2人攔下陳姓母女機車。記者黃子騰／翻攝

名牌包 恐嚇 監視器 詐欺 車禍

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