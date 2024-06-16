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台南永康民宅冒火光 一度傳行動不便婦人困屋內…附近民眾協助脫困

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南市永康區大灣二街一處民宅今下午5點多發生火警，一度傳出屋內有一名行動不便的婦人受困，且3樓有明火竄出，消防局獲報派遣大灣、復興、永康等消防分隊共計出動19車37人，所幸消防員趕抵現場後，婦人已脫困，火勢約半小時控制、撲滅，虛驚一場。

消防局今天下午約5點21分接獲通報，永康區大灣二街一處民宅3樓發生火警，3樓有明顯火勢，且疑似有人1名年約50歲行動不便的婦人受困，大批消防人車趕抵現場後，趕緊布水線灌溉，好在婦人已由附近熱心民眾協助脫困，並無大礙。

婦人表示，自己平時住在1樓，3樓是弟弟居住，而火警發生時並沒有人在，不知道為何會發生火警。消防員初步研判，起火點疑似在3樓的神明廳，燃燒面積約10平方公尺，詳細起火原因、財損仍待進一步調查釐清。

台南永康大灣二街稍早發生火警，一度傳出有民眾受困，消防員趕抵現場，火勢約半小時控制、撲滅。記者萬于甄／攝影
台南永康大灣二街稍早發生火警，一度傳出有民眾受困，消防員趕抵現場，火勢約半小時控制、撲滅。記者萬于甄／攝影
台南永康大灣二街稍早發生火警，一度傳出有民眾受困，消防員趕抵現場，火勢約半小時控制、撲滅。圖／民眾提供
台南永康大灣二街稍早發生火警，一度傳出有民眾受困，消防員趕抵現場，火勢約半小時控制、撲滅。圖／民眾提供
台南永康大灣二街稍早發生火警，一度傳出有民眾受困，消防員趕抵現場，火勢約半小時控制、撲滅。記者萬于甄／攝影
台南永康大灣二街稍早發生火警，一度傳出有民眾受困，消防員趕抵現場，火勢約半小時控制、撲滅。記者萬于甄／攝影

台南 消防員 火災 神明

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