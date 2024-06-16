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男駕車用輔助系統定速功能 「休息站未減速」撞7車釀2傷送醫

中央社／ 記者吳睿騏桃園16日電

國道公路警察局第二公路警察大隊今天表示，謝姓男子駕車使用輔助系統定速功能，行經休息站時未依規定減速導致擦撞休息站內停車格7車，造成2人受傷送醫，警方後續依規定處理。

楊梅分隊分隊長盧建文接受媒體聯訪表示，下午3時20分，在國道1號南向71.3公里楊梅路段發生1起交通事故，19歲謝男駕駛自小客車，因使用輔助駕駛系統開啟定速功能，在行經休息站時未依規定減速，導致左前車頭先擦撞休息站分道水泥護欄後，再失控擦撞休息站內停車格7輛汽車，造成8輛車事故。

盧建文指出，事故也造成37歲駕駛李姓男子和39歲林姓女乘客2人受到擦挫傷，送醫診治，另有謝男輕微擦挫傷不願就醫，肇事的謝男經檢測酒測值為0，後續由楊梅分隊依規定處理。

警方呼籲，行駛高速公路時應注意前方路況，勿疲勞駕駛，注意行車安全，此外，輔助駕駛系統雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但駕駛若過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意危險，提醒用路人駕車時，仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。

交通事故 國道 警察 車禍 輔助駕駛 高速公路

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