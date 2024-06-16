台鐵花蓮臨港線班次少 男假扮鐵路工人竊剪電纜仍被逮

台鐵花蓮臨港線屬於貨運支線，行駛班次較少，一名林男為偷剪電纜變賣，穿戴施工衣物假扮施工人員，大白天入侵剪電纜，影響列車運行。警方埋伏多日抓到人，發現他前後2次偷了50公尺電纜線，造成台鐵公司損失金額約7500元，全案依竊盜、公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

鐵路警察局花蓮分局副分局長陳家慶表示，5月下旬接獲台鐵公司報案，有不肖人士在花蓮臨港線偷剪電纜線，造成號誌訊號異常，嚴重影響列車正常運行。警方獲報後到場勘查，認為竊嫌有很高機率會再犯案，便成立專案小組埋伏。

警方指出，竊嫌生性狡猾，得手暫時銷聲匿跡，擾亂警方偵辦進度，在警方專案小組鍥而不捨追查線索下，果然在6月初發現竊嫌重返現場偷電纜，警力立即圍捕，抓到身著反光背心、頭戴施工帽的林姓竊嫌，更查獲破壞剪、虎頭鉗等作案工具，林男見狀只能坦承罪行。

由於台鐵花蓮臨港線為貨運支線，平常行駛班次少，林嫌決定不在晚上偷電纜，穿戴施工反光背心、施工安全帽，讓人誤以為是台鐵施工人員在維護、檢修設備，直接明目張膽在白天侵入竊剪電纜線，順利得手。

鐵路警察局花蓮分局呼籲，鐵路電纜線主要負責傳遞行車訊號，若遭到違法破壞、竊剪，將影響列車行車安全，民眾切勿貪圖小便宜，從事違法行為。