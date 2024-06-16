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已知4車撞擊輾過…行人誤闖國3三鶯路段遭撞慘死 敬老卡查出他身分
國道三號昨天深夜有行人闖入三鶯路段，被撞倒又遭多輛車輾過，當場慘死屍塊滿地，警方今天查出死者是82歲蔡姓老翁，除了事發當時停下接受調查的2輛肇事車，另外又找到2輛車。
據了解，國道警方昨天深夜11時18分起，陸續接獲用路人報案，指稱國道三號北向51.2公里三鶯交流道附近，發現有行人從三峽出口匝道逆向步行走上高速公路，後來在中內線車道連續被2輛白色休旅車撞擊，倒地之後又被數量車輾過，員警趕抵時，人已當場慘死支離破碎。
員警在現場找到1張敬老卡，今天上午透過新北市政府社會局查出死者是住在新莊地區的82歲蔡姓老翁，家屬指稱他昨天下午出門之後，便不知行蹤，直到警方通知才知發生車禍。
此外，員警調閱監視系統追查輾過遺體的車輛，另外又找到1輛自用轎車、1輛計程車，全案已報請檢察官指揮偵辦。
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