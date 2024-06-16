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獨自運動時摔落…翁石門水庫健行卡石壁間 大腿骨折垂降急救援

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市73歲老人今天上午獨自前往石門水庫步道健行運動，他沿著步道走入一條湖畔小徑，突然不慎滑倒摔落水庫旁的一處陡峭石壁間卡住，他緊急求救，消防局第四大隊表示，大溪消防分隊獲報攜帶繩索等救援裝備，因老人受困水庫邊，消防救護員搭乘北區水資源局公務船艇前往垂降救援，老人疑似右腿骨折送醫治療，暫無生命危險之虞。

消防第四大隊表示，這名老人自行前往石門水庫步道健行運動，他沿著環湖路二段進入一條湖畔小徑前行，一個不慎滑倒摔茖至水庫旁的一處陡峭石壁間，腳被卡住無法行動，緊急救助，消防人員趕到，發現車輛及機具無法抵達，擔心石壁底下水庫危險，經與北水分署聯繫，出動消防救護員7人攜帶繩索和救援裝備，搭乘北水分署公務船艇前往救援。

消防救援人員抵達現場，經實地觀察地形後，消防員立即架設繩，利用繩索攀爬至石壁上合力救援，由於老人疑似右腿骨折，擔心救援危險。消防員將受困老人垂降至岸邊後，再由救護人員緊急處理後送醫治療，老人疑似右腿骨折，在醫院觀察治療，暫無生命危險。

老人獨自至石門水庫步道的小徑健行，不慎滑落陡峭石壁受困疑似骨折，消防員垂降搜救送醫。圖／消防局提供
老人獨自至石門水庫步道的小徑健行，不慎滑落陡峭石壁受困疑似骨折，消防員垂降搜救送醫。圖／消防局提供
老人獨自至石門水庫步道的小徑健行，不慎滑落陡峭石壁受困疑似骨折，消防員垂降搜救。圖／消防局提供
老人獨自至石門水庫步道的小徑健行，不慎滑落陡峭石壁受困疑似骨折，消防員垂降搜救。圖／消防局提供
老人獨自至石門水庫步道的小徑健行，不慎滑落陡峭石壁受困疑似骨折，消防員垂降搜救。圖／消防局提供
老人獨自至石門水庫步道的小徑健行，不慎滑落陡峭石壁受困疑似骨折，消防員垂降搜救。圖／消防局提供
老人獨自至石門水庫步道的小徑健行，不慎滑落陡峭石壁受困疑似骨折，消防員垂降搜救。圖／消防局提供
老人獨自至石門水庫步道的小徑健行，不慎滑落陡峭石壁受困疑似骨折，消防員垂降搜救。圖／消防局提供
老人獨自至石門水庫步道的小徑健行，不慎滑落陡峭石壁受困疑似骨折，消防員垂降搜救。圖／消防局提供
老人獨自至石門水庫步道的小徑健行，不慎滑落陡峭石壁受困疑似骨折，消防員垂降搜救。圖／消防局提供

救護員 消防員 石門水庫 骨折

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