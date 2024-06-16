亂停車惹禍？桃園轎車停門口遭怪手砸爛 里民通報「竟是這原因」

桃園市龍潭區上華里辦公處附近的一間民宅前，今天上午傳出疑似門前停放一輛白色轎車，遭一輛怪手砸爛，網友PO文「應該是門口停車聯絡不到人」！警方據報趕至處理，發現竟是夫妻吵架砸車「家務事」，警方表示，夫妻細故，丈夫酒後憤而開小型挖土機砸毀自己的轎車，警方酒測值0.32毫克超標，將他依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

網友今天上午PO出龍潭區中正路一間民宅前，停放的白色轎車，遭一輛怪手砸毀，網友表示，應該是門口停車聯絡不到人，「憤而開怪手消滅」！該PO文引起網友熱議討論。

龍潭區上華里長王漾表示，根據里民通報，該對夫妻疑似婚姻糾紛，丈夫憤而開怪手砸自己的轎車，里民知道並不是亂停車的糾紛。

警方表示，員警據報處理，發現是夫妻細故吵架糾紛，丈夫喝完酒不爽，憤而開小型怪手砸自己的轎車，員警制止，聞到該男子身上散發酒味，立即對該男子實施酒測，檢測值為0.32 毫克超標，將他依公共危險罪嫌函送桃檢偵辦。

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