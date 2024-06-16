快訊

亂停車惹禍？桃園轎車停門口遭怪手砸爛 里民通報「竟是這原因」

黃埔建軍百年校慶 柯志恩出席感嘆：盼民進黨吃果子拜樹頭

雨彈升級！13縣市豪大雨特報 北市3地區發布淹水警戒

台鐵花蓮臨港線扮鐵路工 男竊剪電纜得逞…再犯當場遭逮

中央社／ 花蓮縣16日電

台鐵花蓮臨港線為貨運支線，行駛班次較少，林男穿工務衣物假扮施工人員，大白天明目張膽侵入竊剪電纜，警方埋伏多日將他逮捕，並起出破壞剪、虎頭鉗等做案工具。圖／鐵路警察局花蓮分局提供（中央社）
台鐵花蓮臨港線為貨運支線，行駛班次較少，林男穿工務衣物假扮施工人員，大白天明目張膽侵入竊剪電纜，警方埋伏多日將他逮捕，並起出破壞剪、虎頭鉗等做案工具。圖／鐵路警察局花蓮分局提供（中央社）
台鐵花蓮臨港線為貨運支線，行駛班次較少，林男竟穿工務衣物假扮施工人員，大白天明目張膽侵入竊剪電纜，警方埋伏多日逮捕現行犯，依竊盜、公共危險罪嫌移送花檢偵辦。

鐵路警察局花蓮分局副分局長陳家慶今天接受媒體聯訪表示，5月下旬接獲台鐵公司報案指出，花蓮臨港線發生電纜線遭竊剪，造成號誌訊號異常，嚴重影響列車正常運行。

警方獲報後到場勘查，研判竊嫌有很高機率會再犯案，立即成立專案小組執行埋伏查贓工作。

由於竊嫌生性狡猾，得手暫時銷聲匿跡，企圖擾亂警方偵辦進度，不過警方專案小組鍥而不捨追查線索，果然在6月初發現竊嫌重返現場，周邊警網立即到場圍捕，逮獲身著反光背心、頭戴施工帽的林姓竊嫌，起出破壞剪、虎頭鉗等做案工具，林男當場坦承不諱。

警方指出，台鐵花蓮臨港線為貨運支線，平常行駛班次較少，竊嫌大膽捨棄隱匿身形，反而穿戴起施工反光背心、施工安全帽，假扮成施工人員明目張膽在白天侵入竊剪電纜，就算被旁人發現，也可能誤認是台鐵執勤人員。

40多歲林男2次竊盜共竊取50公尺電纜線，造成台鐵公司損失金額約新台幣7500元之外，也影響列車行駛，全案警方依竊盜、公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

鐵路警察局花蓮分局呼籲，鐵路電纜線主要負責傳遞行車訊號，若違法破壞、竊剪，將會影響列車行車安全，民眾切勿貪圖小便宜，從事違法行為。

台鐵 竊盜 花蓮 警察

延伸閱讀

首站選花蓮宣講 林右昌：傅崐萁毀憲傷害比地震還大

嘉市鐵路高架最後土建工程車輛基地決標 通車延後議員指影響地方發展

夏戀嘉年華大咖陣容曝光！周湯豪、五堅情壓軸演出

匈塞鐵路新列車亮相 大陸製高速動車組首次進入歐洲

相關新聞

亂停車惹禍？桃園轎車停門口遭怪手砸爛 里民通報「竟是這原因」

桃園市龍潭區上華里辦公處附近的一間民宅前，今天上午傳出疑似門前停放一輛白色轎車，遭一輛怪手砸爛，網友PO文「應該是門口停...

已知4車撞擊輾過…行人誤闖國3三鶯路段遭撞慘死 敬老卡查出他身分

國道三號昨天深夜有行人闖入三鶯路段，被撞倒又遭多輛車輾過，當場慘死屍塊滿地，警方今天查出死者是82歲蔡姓老翁，除了事發當...

妙齡女台體大外擦撞公車遭輾亡 母親崩潰痛哭無法警詢

台中市廖姓女子在今天上午11時許，騎車行經台體大附近的雙十路一段時，往左偏移，與同行向的國光客運公車擦撞後，遭車輪輾過，...

糗！高雄女駕駛突暈眩車誤駛入輕軌 車卡軌道動彈不得

黃姓女子今午駕車行經高雄市大順一路和龍德新路前，疑因人突然暈眩恍神，將車子駛入輕軌軌道區，卡住動彈不得，所幸當時無輕軌列...

本田紅牌重機北宜跑山犁田撞電桿 瞬間爆炸起火成廢鐵

新北市石碇區北宜公路今天發生火燒車意外。台北市41歲高姓男子中午12時許騎乘紅牌大型重機從文山區至北宜公路跑山，行經20...

獨自運動時摔落…翁石門水庫健行卡石壁間 大腿骨折垂降急救援

桃園市73歲老人今天上午獨自前往石門水庫步道健行運動，他沿著步道走入一條湖畔小徑，突然不慎滑倒摔落水庫旁的一處陡峭石壁間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。