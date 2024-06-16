台鐵花蓮臨港線扮鐵路工 男竊剪電纜得逞…再犯當場遭逮

台鐵花蓮臨港線為貨運支線，行駛班次較少，林男穿工務衣物假扮施工人員，大白天明目張膽侵入竊剪電纜，警方埋伏多日將他逮捕，並起出破壞剪、虎頭鉗等做案工具。圖／鐵路警察局花蓮分局提供（中央社） 台鐵花蓮臨港線為貨運支線，行駛班次較少，林男竟穿工務衣物假扮施工人員，大白天明目張膽侵入竊剪電纜，警方埋伏多日逮捕現行犯，依竊盜、公共危險罪嫌移送花檢偵辦。

鐵路警察局花蓮分局副分局長陳家慶今天接受媒體聯訪表示，5月下旬接獲台鐵公司報案指出，花蓮臨港線發生電纜線遭竊剪，造成號誌訊號異常，嚴重影響列車正常運行。

警方獲報後到場勘查，研判竊嫌有很高機率會再犯案，立即成立專案小組執行埋伏查贓工作。

由於竊嫌生性狡猾，得手暫時銷聲匿跡，企圖擾亂警方偵辦進度，不過警方專案小組鍥而不捨追查線索，果然在6月初發現竊嫌重返現場，周邊警網立即到場圍捕，逮獲身著反光背心、頭戴施工帽的林姓竊嫌，起出破壞剪、虎頭鉗等做案工具，林男當場坦承不諱。

警方指出，台鐵花蓮臨港線為貨運支線，平常行駛班次較少，竊嫌大膽捨棄隱匿身形，反而穿戴起施工反光背心、施工安全帽，假扮成施工人員明目張膽在白天侵入竊剪電纜，就算被旁人發現，也可能誤認是台鐵執勤人員。

40多歲林男2次竊盜共竊取50公尺電纜線，造成台鐵公司損失金額約新台幣7500元之外，也影響列車行駛，全案警方依竊盜、公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

鐵路警察局花蓮分局呼籲，鐵路電纜線主要負責傳遞行車訊號，若違法破壞、竊剪，將會影響列車行車安全，民眾切勿貪圖小便宜，從事違法行為。