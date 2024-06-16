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妙齡女台體大外擦撞公車遭輾亡 母親崩潰痛哭無法警詢

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妙齡女台體大外擦撞公車遭輾亡 母親崩潰痛哭無法警詢

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓女子在今天上午11時許，騎車行經台體大附近的雙十路一段時，往左偏移，與同行向的國光客運公車擦撞後，遭車輪輾過，肢體變形，經送醫急救後不治，因廖女身上無證件，警方透過車牌查出身分後，聯絡家屬，因廖女母親得知消息後，情緒崩潰，不能接受，暫時無法警詢，全案今將報請檢察官相驗釐清死因。

經查，廖姓女子（27歲）在今天上午11時許，騎機車由育才北路方向，沿雙十路往育才街方向直行，當時何姓男子（43歲）駕駛國光客運公車，沿同行向行駛，廖女騎至育才街時，機車向左偏移後，與公車發生碰撞，廖女被捲入車底後，遭車輪輾過，機車再碰撞另輛陳男（44歲）駕駛的轎車。

廖女在救護車到場時，肢體扭曲變形，無生命跡象，經送醫後，仍宣告不治身亡。

警方調查，何、陳都無酒精濃度，廖女需抽血檢驗釐清，因廖女身上無身分證件，警方透過廖女騎乘的機車車牌，查出車主是廖女母親後，聯絡廖母，廖母得知消息後，情緒崩潰痛哭，無法置信，暫時無法接受警詢，釐清案發經過，目前暫依過失致死罪方向偵辦。

全案由第二警分局交通分隊調閱周邊監視器，釐清案發經過，全案警詢後將報請檢察官相驗，釐清死因，另肇事原因由交大事故組查明。

台中市廖姓女子在今早騎機車行經台體大附近時，與一輛公車擦撞，廖女遭輾過身亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓女子在今早騎機車行經台體大附近時，與一輛公車擦撞，廖女遭輾過身亡。記者陳宏睿／翻攝
國立台灣體育大學附近的雙十路一段，今天上午發生一起公車與機車的交通事故，女騎士無生命跡象送醫，急救後仍不治。圖／讀者提供
國立台灣體育大學附近的雙十路一段，今天上午發生一起公車與機車的交通事故，女騎士無生命跡象送醫，急救後仍不治。圖／讀者提供
台中市廖姓女子在今早騎機車行經台體大附近時，與一輛公車擦撞，廖女遭輾過身亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓女子在今早騎機車行經台體大附近時，與一輛公車擦撞，廖女遭輾過身亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓女子在今早騎機車行經台體大附近時，與一輛公車擦撞，廖女遭輾過身亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓女子在今早騎機車行經台體大附近時，與一輛公車擦撞，廖女遭輾過身亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓女子在今早騎機車行經台體大附近時，與一輛公車擦撞，廖女遭輾過身亡。記者陳宏睿／翻攝
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公車 國光客運 檢察官

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