糗！高雄女駕駛突暈眩車誤駛入輕軌 車卡軌道動彈不得

黃姓女子今午駕車行經高雄市大順一路和龍德新路前，疑因人突然暈眩恍神，將車子駛入輕軌軌道區，卡住動彈不得，所幸當時無輕軌列車經過，黃也未受傷；警方到場協助黃女轎車脫困，高捷人員現場巡檢無誤後，事故發生1小時後恢復列車行駛。

高雄捷運警察隊指出，黃姓女子（51歲）於今午12時28分許駕車行經大順一路和龍德新路前，因突然暈眩恍神，誤將車子駛入輕軌軌道區內，左車身跨過緣石，卡在軌道，右側輪胎在緣石上，車子無法動彈。

警方獲報後，捷警和會同轄區左營分局到場了解，實施交通疏導管制及測繪，並協助黃女將車輛調離軌道區脫困。