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糗！高雄女駕駛突暈眩車誤駛入輕軌 車卡軌道動彈不得

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓女子今午駕車行經高雄市大順一路和龍德新路前，疑因人突然暈眩恍神，將車子駛入輕軌軌道區，卡住動彈不得，所幸當時無輕軌列車經過，黃也未受傷；警方到場協助黃女轎車脫困，高捷人員現場巡檢無誤後，事故發生1小時後恢復列車行駛。

高雄捷運警察隊指出，黃姓女子（51歲）於今午12時28分許駕車行經大順一路和龍德新路前，因突然暈眩恍神，誤將車子駛入輕軌軌道區內，左車身跨過緣石，卡在軌道，右側輪胎在緣石上，車子無法動彈。

警方獲報後，捷警和會同轄區左營分局到場了解，實施交通疏導管制及測繪，並協助黃女將車輛調離軌道區脫困。

黃女經員警現場觀測無酒容酒味，黃聲稱，因突然感到暈眩、恍神，才誤闖軌道；警詢後，依違反大眾捷運法對黃開出可處1500元至7500元罰單。

黃姓女子今天中午駕車行經高雄市大順一路和龍德新路前，疑因人突然暈眩恍神，將車子駛入輕軌軌道區，卡住動彈不得。記者石秀華／翻攝
黃姓女子今天中午駕車行經高雄市大順一路和龍德新路前，疑因人突然暈眩恍神，將車子駛入輕軌軌道區，卡住動彈不得。記者石秀華／翻攝
黃姓女子今天中午駕車行經高雄市大順一路和龍德新路前，疑因人突然暈眩恍神，將車子駛入輕軌軌道區，卡住動彈不得；高捷人員於事故發生在現場巡檢。記者石秀華／翻攝
黃姓女子今天中午駕車行經高雄市大順一路和龍德新路前，疑因人突然暈眩恍神，將車子駛入輕軌軌道區，卡住動彈不得；高捷人員於事故發生在現場巡檢。記者石秀華／翻攝
黃姓女子今天中午駕車行經高雄市大順一路和龍德新路前，疑因人突然暈眩恍神，將車子駛入輕軌軌道區，卡住動彈不得。記者石秀華／翻攝
黃姓女子今天中午駕車行經高雄市大順一路和龍德新路前，疑因人突然暈眩恍神，將車子駛入輕軌軌道區，卡住動彈不得。記者石秀華／翻攝
黃姓女子今天中午駕車行經高雄市大順一路和龍德新路前，疑因人突然暈眩恍神，將車子駛入輕軌軌道區，卡住動彈不得。記者石秀華／翻攝
黃姓女子今天中午駕車行經高雄市大順一路和龍德新路前，疑因人突然暈眩恍神，將車子駛入輕軌軌道區，卡住動彈不得。記者石秀華／翻攝
黃姓女子今天中午駕車行經高雄市大順一路和龍德新路前，疑因人突然暈眩恍神，將車子駛入輕軌軌道區，卡住動彈不得。記者石秀華／翻攝
黃姓女子今天中午駕車行經高雄市大順一路和龍德新路前，疑因人突然暈眩恍神，將車子駛入輕軌軌道區，卡住動彈不得。記者石秀華／翻攝

恍神 車行 輕軌

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