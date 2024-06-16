糗！高雄女駕駛突暈眩車誤駛入輕軌 車卡軌道動彈不得
黃姓女子今午駕車行經高雄市大順一路和龍德新路前，疑因人突然暈眩恍神，將車子駛入輕軌軌道區，卡住動彈不得，所幸當時無輕軌列車經過，黃也未受傷；警方到場協助黃女轎車脫困，高捷人員現場巡檢無誤後，事故發生1小時後恢復列車行駛。
高雄捷運警察隊指出，黃姓女子（51歲）於今午12時28分許駕車行經大順一路和龍德新路前，因突然暈眩恍神，誤將車子駛入輕軌軌道區內，左車身跨過緣石，卡在軌道，右側輪胎在緣石上，車子無法動彈。
警方獲報後，捷警和會同轄區左營分局到場了解，實施交通疏導管制及測繪，並協助黃女將車輛調離軌道區脫困。
黃女經員警現場觀測無酒容酒味，黃聲稱，因突然感到暈眩、恍神，才誤闖軌道；警詢後，依違反大眾捷運法對黃開出可處1500元至7500元罰單。
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