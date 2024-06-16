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台體大旁妙齡女騎車遭公車輾過亡 身分不明警追肇因

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

國立台灣體育大學校門附近的雙十路、育才街，今天上午11時許，發生一起公車與機車的交通事故，其中騎機車的女騎士，年約20多歲，肢體因受車禍撞擊，略有變形，救護車到場時，女子已送醫急救，經院方急救後，在今天中午宣告不治，因女子身上無證件，將透過機車車牌等線索，查明死者身分，報請檢察官相驗。

經查，當時騎機車的妙齡女疑為閃避前方車輛，導致車輛往左邊偏移後，與公車發生碰撞，遭公車輾過，肢體變形，經醫院搶救後，仍在中午12時51分宣告不治，目前已對公車司機酒測，因女騎士身上無證件，將透過機車車牌等線索，查明死者身分後，聯絡家屬，報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市消防局在今天上午11時55分獲報，北區雙十路一段、育才街，靠近一中商圈、國立台灣體育大學附近，發生一起車禍，涉案的公車與一輛機車發生碰撞，經派遣北屯分隊、專責救護隊到場，現場僅有一名年約20多歲的機車女騎士受傷，肢體變形、無生命跡象，已送往中國醫藥大學附設醫院急救，經急救無效身亡。詳細案發原因，有待警方釐清。

國立台灣體育大學附近的雙十路一段，今天上午發生一起公車與機車的交通事故，女騎士無生命跡象送醫，急救後仍不治。圖／讀者提供
國立台灣體育大學附近的雙十路一段，今天上午發生一起公車與機車的交通事故，女騎士無生命跡象送醫，急救後仍不治。圖／讀者提供

檢察官 車禍

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