聽新聞
test
0:00 / 0:00
台體大旁妙齡女騎車遭公車輾過亡 身分不明警追肇因
國立台灣體育大學校門附近的雙十路、育才街，今天上午11時許，發生一起公車與機車的交通事故，其中騎機車的女騎士，年約20多歲，肢體因受車禍撞擊，略有變形，救護車到場時，女子已送醫急救，經院方急救後，在今天中午宣告不治，因女子身上無證件，將透過機車車牌等線索，查明死者身分，報請檢察官相驗。
經查，當時騎機車的妙齡女疑為閃避前方車輛，導致車輛往左邊偏移後，與公車發生碰撞，遭公車輾過，肢體變形，經醫院搶救後，仍在中午12時51分宣告不治，目前已對公車司機酒測，因女騎士身上無證件，將透過機車車牌等線索，查明死者身分後，聯絡家屬，報請檢察官相驗，釐清死因。
台中市消防局在今天上午11時55分獲報，北區雙十路一段、育才街，靠近一中商圈、國立台灣體育大學附近，發生一起車禍，涉案的公車與一輛機車發生碰撞，經派遣北屯分隊、專責救護隊到場，現場僅有一名年約20多歲的機車女騎士受傷，肢體變形、無生命跡象，已送往中國醫藥大學附設醫院急救，經急救無效身亡。詳細案發原因，有待警方釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言