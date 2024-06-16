台體大旁妙齡女騎車遭公車輾過亡 身分不明警追肇因

國立台灣體育大學校門附近的雙十路、育才街，今天上午11時許，發生一起公車與機車的交通事故，其中騎機車的女騎士，年約20多歲，肢體因受車禍撞擊，略有變形，救護車到場時，女子已送醫急救，經院方急救後，在今天中午宣告不治，因女子身上無證件，將透過機車車牌等線索，查明死者身分，報請檢察官相驗。

經查，當時騎機車的妙齡女疑為閃避前方車輛，導致車輛往左邊偏移後，與公車發生碰撞，遭公車輾過，肢體變形，經醫院搶救後，仍在中午12時51分宣告不治，目前已對公車司機酒測，因女騎士身上無證件，將透過機車車牌等線索，查明死者身分後，聯絡家屬，報請檢察官相驗，釐清死因。