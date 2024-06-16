滑手機沒看路 抬頭見警狂折返跑慘跌 失聯移工被逮
桃園一名失聯移工昨下午行經桃園區中山路256巷，沿路低頭滑手機未注意車流，員警看見便上前勸導，孰料移工一抬頭看到員警，立刻狂奔還出奇招折返跑想甩開，結果不慎跌倒被逮。經查該移工被通報失聯一年，聽朋友介紹到桃園找工作，人生地不熟看手機地圖專心找路，沒想到一抬頭就遇到警察，全案依規定移請專勤隊收容。
桃園警分局中路派出所員昨下午4點多，在桃園區中山路256巷發現一名外籍移工專心低頭滑手機，無視往來的汽機車，立即上前勸導。該移工抬頭見到員警，一言不發立即拔腿狂奔，員警在後尾隨，移工突然折返跑想甩開員警，一旁的熱心民眾協助阻攔，結果移工又沿博愛路逃逸，結果在轉彎時因失去重心跌了一跤，立刻被員警控制。
經查該名男移工為34歲印尼籍阿旺，已被通報失聯1年多，他表示因為不適應工作逃逸，期間以打零工維生，這次聽朋友介紹到桃園來找工作，因為人生地不熟滑手機看地圖專心找路，沒想到一抬頭就看到警察，奔命落跑仍被逮，全案依規定移請專勤隊收容。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言