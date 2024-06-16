滑手機沒看路 抬頭見警狂折返跑慘跌 失聯移工被逮

桃園一名失聯移工昨下午行經桃園區中山路256巷，沿路低頭滑手機未注意車流，員警看見便上前勸導，孰料移工一抬頭看到員警，立刻狂奔還出奇招折返跑想甩開，結果不慎跌倒被逮。經查該移工被通報失聯一年，聽朋友介紹到桃園找工作，人生地不熟看手機地圖專心找路，沒想到一抬頭就遇到警察，全案依規定移請專勤隊收容。

桃園警分局中路派出所員昨下午4點多，在桃園區中山路256巷發現一名外籍移工專心低頭滑手機，無視往來的汽機車，立即上前勸導。該移工抬頭見到員警，一言不發立即拔腿狂奔，員警在後尾隨，移工突然折返跑想甩開員警，一旁的熱心民眾協助阻攔，結果移工又沿博愛路逃逸，結果在轉彎時因失去重心跌了一跤，立刻被員警控制。