大廳迎賓看板掉落 高雄機場：全面檢視、加強固定

迎賓看板原本的位置。圖／高雄機場提供 高雄國際航空站出境大廳，昨天突然有一塊廣告看板掉落，所幸未傷到人。高雄國際航空站今天表示，掉落物是合作廠商製作的迎賓看板，將全面檢視有無類似的宣傳看板並加強固定。

昨天網路流傳一則影片，高雄國際航空站的出境大廳突然掉落一塊廣告看板，所幸未砸到人。掉落的看板橫躺地上，一旁還有安檢人員等人。

高雄國際航空站今天說明，高雄機場國際線3樓出境大廳拱門上的宣導看板，昨天中午12時53分無預警掉落，幸未傷及人員，已先將該宣導板移除，合作商店廠商將重新製作新宣導看板。

高雄國際航空站指出，掉落物是合作商店廠商製作的一塊迎賓看板，是很輕的珍珠板材質，長約9公尺、寬約2公尺，已請廠商拿回去重新固定。航站將全面檢視有無類似的宣傳看板並加強固定，避免類似情況再次發生。