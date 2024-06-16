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刑事局訓練彈殼儲藏室起火 警：不明物品燃燒至噴霧罐

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

刑事局昨晚發生火警，燃燒面積約1平方公尺，無人傷亡。刑事局今表示，火警地點為儲藏室，放置訓練彈殼、噴霧罐等，平常上鎖管制，經查無外力狀況，初步了解是不明物品燃燒至噴霧罐，起火原因由消防單位調查。

刑事局表示，值班員警昨晚約8點察覺偵防大樓有異味，派員逐樓察看，消防警報警鈴聲也響起，員警發現偵防大樓2樓儲藏室冒煙，破門以滅火器撲滅，通知消防隊到場。

刑事局指出，儲藏室放置鐵架、過期滅火器、噴霧罐、無火藥訓練彈殼等雜物，初步了解是不明物品燃燒至噴霧罐導致白煙觸發警鈴，起火原因待消防單位鑑識調查；儲藏室由後勤單位保管，平日均正常整理使用，當日為上鎖狀態，無人員進出。

刑事局說，儲藏室擺放射擊完畢的彈殼，平常上鎖管制，僅承辦人可進出，約每月盤點物品一次，上次是本月初由承辦人進入盤點，刑事局室內全面嚴禁煙火，經查無外力狀況，待火災調查報告結果。

刑事局昨晚發生火警，燃燒面積約1平方公尺；刑事局今表示，火警地點為儲藏室，初步了解是不明物品燃燒至噴霧罐，起火原因由消防單位調查。圖／刑事局提供
刑事局昨晚發生火警，燃燒面積約1平方公尺；刑事局今表示，火警地點為儲藏室，初步了解是不明物品燃燒至噴霧罐，起火原因由消防單位調查。圖／刑事局提供
刑事局昨晚發生火警，燃燒面積約1平方公尺；刑事局今表示，火警地點為儲藏室，初步了解是不明物品燃燒至噴霧罐，起火原因由消防單位調查。圖／刑事局提供
刑事局昨晚發生火警，燃燒面積約1平方公尺；刑事局今表示，火警地點為儲藏室，初步了解是不明物品燃燒至噴霧罐，起火原因由消防單位調查。圖／刑事局提供
刑事局昨晚發生火警，燃燒面積約1平方公尺；刑事局今表示，火警地點為儲藏室，初步了解是不明物品燃燒至噴霧罐，起火原因由消防單位調查。圖／刑事局提供
刑事局昨晚發生火警，燃燒面積約1平方公尺；刑事局今表示，火警地點為儲藏室，初步了解是不明物品燃燒至噴霧罐，起火原因由消防單位調查。圖／刑事局提供
刑事局昨晚發生火警，燃燒面積約1平方公尺；刑事局今表示，火警地點為儲藏室，初步了解是不明物品燃燒至噴霧罐，起火原因由消防單位調查。圖／刑事局提供
刑事局昨晚發生火警，燃燒面積約1平方公尺；刑事局今表示，火警地點為儲藏室，初步了解是不明物品燃燒至噴霧罐，起火原因由消防單位調查。圖／刑事局提供
刑事局昨晚發生火警，燃燒面積約1平方公尺；刑事局今表示，火警地點為儲藏室，初步了解是不明物品燃燒至噴霧罐，起火原因由消防單位調查。圖／刑事局提供
刑事局昨晚發生火警，燃燒面積約1平方公尺；刑事局今表示，火警地點為儲藏室，初步了解是不明物品燃燒至噴霧罐，起火原因由消防單位調查。圖／刑事局提供
刑事局昨晚發生火警，燃燒面積約1平方公尺；刑事局今表示，火警地點為儲藏室，初步了解是不明物品燃燒至噴霧罐，起火原因由消防單位調查。圖／刑事局提供
刑事局昨晚發生火警，燃燒面積約1平方公尺；刑事局今表示，火警地點為儲藏室，初步了解是不明物品燃燒至噴霧罐，起火原因由消防單位調查。圖／刑事局提供

消防隊 警報

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