刑事局訓練彈殼儲藏室起火 警：不明物品燃燒至噴霧罐

刑事局昨晚發生火警，燃燒面積約1平方公尺，無人傷亡。刑事局今表示，火警地點為儲藏室，放置訓練彈殼、噴霧罐等，平常上鎖管制，經查無外力狀況，初步了解是不明物品燃燒至噴霧罐，起火原因由消防單位調查。

刑事局表示，值班員警昨晚約8點察覺偵防大樓有異味，派員逐樓察看，消防警報警鈴聲也響起，員警發現偵防大樓2樓儲藏室冒煙，破門以滅火器撲滅，通知消防隊到場。

刑事局指出，儲藏室放置鐵架、過期滅火器、噴霧罐、無火藥訓練彈殼等雜物，初步了解是不明物品燃燒至噴霧罐導致白煙觸發警鈴，起火原因待消防單位鑑識調查；儲藏室由後勤單位保管，平日均正常整理使用，當日為上鎖狀態，無人員進出。