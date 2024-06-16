影／大雨致土壤鬆動 台中北區3樹砸4車 今午前排除

台中市第二警分局育才所在今天上午10時許獲報，北區南京東路2段13號附近有路樹倒塌，警方到場後，發現是3棵路樹倒塌，砸中4輛汽機車，現場未造成人員傷亡，已聯絡建設局到場，路況在今天上午11時45分排除，恢復通行。

第二警分局表示，今天上午10時許獲報，北區南京東路2段13號附近有路樹倒塌，經派員到場，有三棵倒塌路樹佔據道路影響交通，初步勘查，倒塌路樹波及1輛馬自車轎車、3輛機車，未發現有民眾受困、受傷，倒塌路樹壓損路旁停放車輛，皆已通知車主到場與相關單位協商。