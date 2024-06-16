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影／大雨致土壤鬆動 台中北區3樹砸4車 今午前排除
台中市第二警分局育才所在今天上午10時許獲報，北區南京東路2段13號附近有路樹倒塌，警方到場後，發現是3棵路樹倒塌，砸中4輛汽機車，現場未造成人員傷亡，已聯絡建設局到場，路況在今天上午11時45分排除，恢復通行。
第二警分局表示，今天上午10時許獲報，北區南京東路2段13號附近有路樹倒塌，經派員到場，有三棵倒塌路樹佔據道路影響交通，初步勘查，倒塌路樹波及1輛馬自車轎車、3輛機車，未發現有民眾受困、受傷，倒塌路樹壓損路旁停放車輛，皆已通知車主到場與相關單位協商。
二分局指出，已派遣巡邏員警至現場設置封鎖線、擺設交通錐疏導，暫時將南京東路二段15-7號前雙向車道封閉，通知建設局養工處派員前來排除障礙物，路況已在今天上午11時45分排除。
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