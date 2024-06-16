快訊

宮廟這收費超過健保給付 醫看價目表直呼「哇哇」兩字

MLB／球速明顯下滑！山本由伸先發2局 因傷緊急退場

疑路況不熟 車子衝落苗26邊坡起火 駕駛逃出受輕傷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛轎車昨天晚間在苗栗縣公館鄉苗26線衝落邊坡起火燃燒，火勢20分鐘內撲滅，駕駛李姓男子及時逃出受輕傷送醫，警方調查排除酒駕，疑因路況不熟肇禍，詳細原因進一步釐清中。

台中市李姓男子（36歲）駕駛轎車到苗栗訪友，昨天晚上11點左右途經公館鄉北河村苗26線路段一處彎道，疑因路況不熟，自撞路邊電線桿後翻落10餘公尺的邊坡， 轎車起火燃燒，李男爬出車外求救。

苗栗縣政府消防局據報，派遣公館、苗栗、特搜分隊8車17人趕往救援，將李男掛吊上苗26線，李男左小腳撕裂傷，送醫並無大礙，轎車火勢於20分鐘內熄滅，警方檢測李男呼氣酒精濃度零。

苗栗警察分局呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，山區道路彎道多、坡度起伏較大，不宜車速過快，請遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。

一輛轎車昨天晚間在苗栗縣公館鄉苗26線衝落邊坡起火燃燒，火勢20分鐘內撲滅，駕駛李姓男子及時逃出受輕傷送醫。圖／民眾提供
一輛轎車昨天晚間在苗栗縣公館鄉苗26線衝落邊坡起火燃燒，火勢20分鐘內撲滅，駕駛李姓男子及時逃出受輕傷送醫。圖／民眾提供
一輛轎車昨天晚間在苗栗縣公館鄉苗26線衝落邊坡起火燃燒，火勢20分鐘內撲滅，駕駛李姓男子及時逃出受輕傷送醫。圖／民眾提供
一輛轎車昨天晚間在苗栗縣公館鄉苗26線衝落邊坡起火燃燒，火勢20分鐘內撲滅，駕駛李姓男子及時逃出受輕傷送醫。圖／民眾提供

自撞 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗高鐵產專區11年流標41次 縣府擬增住宅區以利標售

影／高雄轎車左轉燈沒亮就轉 下秒撞飛機車騎士引眾人驚呼

影／台1線苗栗後龍路段轎車自撞起火焚毀 駕駛不見人影

騎士摔車…家屬PO網控轎車轉彎肇逃引憤慨 警揭真相：是駕駛報警的

相關新聞

警察節不平安？刑事局2樓儲藏室突冒煙起火 疑噴霧罐自燃原因待查

警政署刑事警察局今晚傳出火警，大樓2樓儲藏室突冒煙起火，警消獲報派員撲救，火勢旋即撲滅，起火原因有待調查。

碰的一聲！ 高雄機場迎賓看板突掉落 幸未傷及人員

高雄機場國際線3樓出境大廳拱門上的一塊迎賓看板，昨天中午12時53分突然掉落，所幸並未傷及周邊人員，高雄機場表示，這是合...

新北新海橋下有浮屍！雙手刺青、身體浮腫 無明顯外傷警追身分

新北市新莊區新海橋下方水面，今天下午4時許被人發現載浮河道。警、消獲報派人趕抵，下船艇於堤外道9K+700將遺體撈起，載...

影／天外飛來鍋杓 台中中華夜市兩輛BMW被砸 無辜遭殃

台中市林姓、施姓男子在昨天下午分別駕駛兩輛BMW轎車，行經中華路夜市附近時，突然附近大樓砸下鍋子、杓子，鍋先砸中行駛中的...

老翁深夜誤闖國道三號 走三鶯路段內側遭2車撞死

國道三號北向51公里三鶯交流道附近，昨天深夜11點半左右，1名疑似失智老人從出口匝道闖入，在內側車道行走被2輛車撞上，當...

影／台中隨便撿都有槍？男社群PO影片流量破55萬辯好玩 警逮人送辦

28歲林姓男子在網路社群「Instagram」上傳一段「台中地上隨便撿都有槍，不是都市傳說」影音，林男今天到案說純屬娛樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。