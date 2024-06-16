疑路況不熟 車子衝落苗26邊坡起火 駕駛逃出受輕傷
一輛轎車昨天晚間在苗栗縣公館鄉苗26線衝落邊坡起火燃燒，火勢20分鐘內撲滅，駕駛李姓男子及時逃出受輕傷送醫，警方調查排除酒駕，疑因路況不熟肇禍，詳細原因進一步釐清中。
台中市李姓男子（36歲）駕駛轎車到苗栗訪友，昨天晚上11點左右途經公館鄉北河村苗26線路段一處彎道，疑因路況不熟，自撞路邊電線桿後翻落10餘公尺的邊坡， 轎車起火燃燒，李男爬出車外求救。
苗栗縣政府消防局據報，派遣公館、苗栗、特搜分隊8車17人趕往救援，將李男掛吊上苗26線，李男左小腳撕裂傷，送醫並無大礙，轎車火勢於20分鐘內熄滅，警方檢測李男呼氣酒精濃度零。
苗栗警察分局呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，山區道路彎道多、坡度起伏較大，不宜車速過快，請遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。
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